Trên địa phận thuộc tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông, một nam thanh niên vừa livestream, vừa khóc với ý định nhảy cầu Sêrêpốk.
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Nội dung của đoạn livestream có đăng tải dòng trạng thái: “Con xin lỗi bố mẹ”, sau đó nam thanh niên phát trực tiếp suốt đoạn đường dài 2km với ý định nhảy cầu tự tử.
Cụ thể, theo thông tin từ Báo Người Lao Động, nam thanh niên này vừa chạy xe máy, vừa khóc. Khi đến giữa cầu Sêrêpốk, nam thanh niên tiếp tục phát cảnh mình khóc lóc. Thấy vậy, nhiều tài khoản mạng xã hội đã vào bình luận động viên nam thanh niên không nên dại dột. Một lát sau, nam thanh niên bất ngờ nhảy xuống sông trong đêm tối. Trên màn ảnh điện thoại, nhiều lời khuyên ngăn trước dòng trạng thái “Con xin lỗi bố mẹ” của nam thanh niên.
May mắn hơn, dù nhảy ở lòng sông khá sâu, nam thanh niên này được cuốn trôi vào bờ, về lại với gia đình. Thanh niên cũng cho hay, lúc đầu tính lao đầu vào xe tải nhưng nghĩ lại tội cho người ta nên quyết định nhảy từ cửa sông Sêrêpốk. Vụ việc trên đã khiến nhiều người bàng hoàng. Thông tin từ Báo Người Lao Động cũng cho hay, vụ việc nhảy cầu trên là của tài khoản Facebook có tên M.B.
Trước đó, theo VietTimes, một nam thanh niên đứng trên cầu Thanh Trì và dùng điện thoại livestream trên mạng xã hội. Thời điểm này, có khá đông người qua lại trên cầu nhưng dường như không ai chú ý đến sự bất thường của người này. Bên kia màn hình điện thoại là lời cầu xin, can ngăn của người thân hy vọng nam thanh niên đừng làm điều dại dột.
Sau khi cởi áo khoác và mũ, nam thanh niên đã nhảy xuống sông trước sự bất lực, bàng hoàng của những người đang xem livestream. Thời gian trên, chiếc điện thoại vẫn tiếp tục phát trực tiếp nhưng chỉ còn lại tiếng còi xe trên cầu. Ai nấy đều mong một phép màu sẽ đến với nam thanh niên.