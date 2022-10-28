Khoảng hơn 1 năm trước, vụ án một người đàn ông 46 tuổi xâm hại tình dục bé gái 5 tuổi và ra tay sát hại bé gái tử vong ở Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Nỗi đau của gia đình nạn nhân với bản án mà tên tội phạm bị tuyên phạt mặc dù đã chính thức có kết quả, gia đình vẫn chưa thể nguôi ngoai. Hơn thế nữa, theo thông tin từ Báo Phụ Nữ Việt Nam, sau hơn 1 năm con gái 5 tuổi bị người hàng xóm tên Phạm Văn Dũng sát hại, gia đình nạn nhân vẫn chưa nhận được tiền đền bù thiệt hại.

Chị T.T., mẹ ruột của nạn nhân - bé gái P.N.Q.N, cho biết, cho tới thời điểm này vẫn chưa thấy bên gia đình thủ phạm chuyển tiền đền bù thiệt hại theo quyết định của tòa án. "Người nhà của thủ phạm Dũng cũng không qua thăm hỏi gì gia đình tôi nữa", chị T.T chia sẻ.

Kẻ sát hại nạn nhân. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

10 ngày trước, gia đình chị T.T nhận được Quyết định Thi hành án của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo đó, "buộc ông Phạm Văn Dũng tiếp tục bồi thường cho ông P.V.N và bà V.T.T.T là đại diện hợp pháp cho cháu P.N.Q.N số tiền 149 triệu đồng", Quyết định ghi rõ. Thế nhưng, việc gia đình vẫn chưa được đền bù thỏa đáng còn là nỗi bức xúc với nhiều người.

Trước đó, theo thông tin từ Báo VnExpress, Phạm Văn Dũng, 46 tuổi, nghi phạm sát hại bé gái hàng xóm 5 tuổi, còn bị cáo buộc đã dâm ô 3 bé khác bị truy tố về 3 tội Giết người, Hiếp dâm đối với người dưới 16 tuổi và Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Theo cáo trạng, tối 17/4, sau khi đi dự đám giỗ nhà hàng xóm, Dũng về nhưng không có chìa khóa vào nhà. Ông ta sang nhà bố vợ ở phường kế bên dự tiệc sinh nhật. Ra đến đầu hẻm, thấy bé gái hàng xóm 5 tuổi và một bé trai đi phía sau nên hỏi han.

Lúc sau thấy chỉ còn mình bé gái, Dũng nảy sinh tà ý nên dừng lại đợi ở đoạn đường vắng. Gã sau đó bế bé gái đến bãi đất trống gần đó xâm hại. Do nạn nhân khóc, hắn sợ có người phát hiện nên đè sát hại. Gây án xong, Dũng bỏ đi dự sinh nhật.

Tối cùng ngày, gia đình phát hiện thi thể bé gái, cách nhà hơn 100m. Cảnh sát bắt Dũng khi sau hắn đến chia buồn với gia đình nạn nhân.

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