TP.HCM: Con trai mưu sát cha ruột tại nhà riêng, nguyên nhân đang được làm rõ

Xã hội 29/10/2022 11:50

Người dân bàng hoàng nghe nhiều tiếng súng nổ, khi phát hiện sự việc, người cha đang bị thương nặng.

Theo thông tin từ Báo Zing News cho hay, sự việc mâu thuẫn xảy ra vào tối ngày 28/10, tại TP Thủ Đức, TP.HCM. Người con trai dùng súng cao su bắn cha ruột bị thương nặng. Thời điểm này, anh P. người thân ông K. đang ở trên lầu, khi nghe tiếng nổ liên tiếp, anh chạy xuống phòng khách, thấy ông K đang giằng co với Thảo - con trai của mình. Anh P liền lao tới giằng co với Thảo, tay giữ hung khí không cho Thảo bắn tiếp, đồng thời hô hoán cho người dân xông vào khống chế Thảo, sau đó gọi điện báo cho Công an phường Bình Thọ.

TP.HCM: Con trai mưu sát cha ruột tại nhà riêng, nguyên nhân đang được làm rõ - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Theo thông tin từ Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người dân trong khu vực cho biết, con trai nạn nhân mới từ Mỹ về Việt Nam từ tháng 9. Ông K có 3 người vợ, thanh niên này là con của ông K với người vợ thứ 2, mới đi Mỹ về. Còn ông K sống ở căn nhà nói trên cùng người vợ thứ 3. Chiều nay thanh niên này tới đây thì xảy ra vụ việc. Hiện vụ việc đang được Công an TP.Thủ Đức khẩn trương điều tra làm rõ.

TP.HCM: Con trai mưu sát cha ruột tại nhà riêng, nguyên nhân đang được làm rõ - Ảnh 2
Công an đang điều tra làm rõ. Ảnh: Dân Trí

“Ông K cũng hay đi Mỹ, nhưng hai cha con ở khác tiểu bang. Còn ở Việt Nam thì Thảo ít khi tới đây mà sống riêng nhà, tôi sống trong nhà mà có khi nào gặp được mặt Thảo đâu”, người thân sống chung với ông K cho hay.

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