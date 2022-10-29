Người phụ nữ mất tích 15 ngày trên núi Tà Cú: Xót xa nạn nhân không qua khỏi, thi thể ở gần khu vực mương suối

Xã hội 29/10/2022 09:27

Thi thể người phụ nữ mất tích 15 ngày trên núi Tà Cú đã được tìm thấy trong một mương suối, cách chùa Linh Sơn Trường Thọ khoảng 200m.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, sáng 29-10, ông Võ Hùng Chung - chủ tịch UBND thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận - xác nhận đã tìm thấy thi thể bà Phan Thị Kim Chung (55 tuổi, quê Đồng Nai) mất tích trước đó hơn nửa tháng trên núi Tà Cú.

Theo ông Chung, thi thể nạn nhân được người dân phát hiện trong một mương suối, cách chùa Linh Sơn Trường Thọ khoảng 200m, thuộc khu vực núi Tà Cú. Sau khi phát hiện, người dân đã trình báo lực lượng chức năng.

Hiện lực lượng công an đang phối hợp khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định thi thể nạn nhân.

Người phụ nữ mất tích 15 ngày trên núi Tà Cú: Xót xa nạn nhân không qua khỏi, thi thể ở gần khu vực mương suối - Ảnh 1
Lực lượng chức năng tìm kiếm người phụ nữ. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ Zing News trước đó, lực lượng chức năng nhận được tin báo một nữ du khách 55 tuổi mất tích tại đây.

Theo trình bày của ông Y., sáng ngày 13/10, đoàn du khách 8 người đến từ Đồng Nai đi du lịch tham quan núi Tà Cú, trong đó có bà Chung. Đến khoảng 13h cùng ngày, những người trong đoàn phát hiện bà này vắng mặt nên tổ chức đi tìm nhưng không thấy.

Người phụ nữ mất tích 15 ngày trên núi Tà Cú: Xót xa nạn nhân không qua khỏi, thi thể ở gần khu vực mương suối - Ảnh 2
Người phụ nữ tử vong sau nhiều ngày tìm kiếm. Ảnh: Zing News

Người thân cho biết khi đi lạc, bà Chung mặc quần áo màu cam, khoác áo sọc caro.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm. Gần 100 người vào cuộc tìm kiếm, trong đó tổ công tác gồm 20 thành viên phối hợp với nhiều lực lượng khác. Mỗi ngày có trên 50 người tham gia nhưng không phát hiện thông tin cho đến nay.

Núi Tà Cú cao 649 m, nằm ven quốc lộ 1 thuộc thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, cách Phan Thiết 28 km về phía Nam. Đây là một thắng cảnh và là một điểm leo núi nổi tiếng của tỉnh Bình Thuận.

18 ngày tìm kiếm, thi thể kỹ sư mất tích đã được tìm thấy, nạn nhân bị vùi lấp dưới hầm sâu hơn 10m

18 ngày tìm kiếm, thi thể kỹ sư mất tích đã được tìm thấy, nạn nhân bị vùi lấp dưới hầm sâu hơn 10m

Công tác tìm kiếm nam kỹ sư vô cùng khó khăn, người thân, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp nam kỹ sư vô cùng xót xa vì sự cố tai nạn này.

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