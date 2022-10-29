Bất ngờ chuyển dạ khi đi sinh, sản phụ được người dân giúp đỡ ‘vượt cạn’ ngay bìa rừng: chào đón em bé kháu khỉnh

Xã hội 29/10/2022 15:28

Hai mẹ con sản phụ đã được người dân qua đường giúp đỡ, đặc biệt người phụ nữ vô tình chứng kiến nhưng đã nhiệt tình hỗ trợ để người mẹ ‘vượt cạn’ thành công.

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, thời điểm trên, gia đình và người thân sản phụ vô cùng lo lắng vì quá trình đưa chị Giang - sản phụ di chuyển bằng xe máy đến địa điểm sinh khá vất vả. Vào thời gian trên, bên ngoài trời bắt đầu chuyển mưa, đường núi hiểm trở. Khi đang di chuyển trên đường, chị Giang cũng bất ngờ chuyển dạ, người phụ nữ đau đớn, nằm gục bên đường.

Không còn cách nào khác, chị Ly - người qua đường đã trở thành bác sĩ ‘bất đắc dĩ’ hỗ trợ người mẹ. Lúc đó trời đang đổ mưa, chị Ly cùng với người thân của sản phụ dùng áo mưa che cho sản phụ, đồng thời trực tiếp hỗ trợ đỡ đẻ.

Bất ngờ chuyển dạ khi đi sinh, sản phụ được người dân giúp đỡ ‘vượt cạn’ ngay bìa rừng: chào đón em bé kháu khỉnh - Ảnh 1
Chị Ly - người phụ nữ đã giúp gia đình sản phụ vượt cạn thành công. Ảnh: Tiền Phong

Khoảng 6 phút làm “bác sĩ” bất đắc dĩ, chị đã giúp sản phụ hạ sinh một đứa bé kháu khỉnh ngay bên lề đường vắng người qua lại. "Thấy cháu bé òa khóc khi vừa lọt lòng mẹ, còn sản phụ thì vẫn khỏe mạnh, tôi mừng muốn rơi nước mắt, người thân của họ cũng thở phào nhẹ nhõm", chị Ly chia sẻ.

Bất ngờ chuyển dạ khi đi sinh, sản phụ được người dân giúp đỡ ‘vượt cạn’ ngay bìa rừng: chào đón em bé kháu khỉnh - Ảnh 2
Sản phụ được cứu thành công. Ảnh: Tiền Phong

Sau khi hỗ trợ sản phụ “vượt cạn” thành công, chị Ly đã trực tiếp chạy xe máy đến Trạm y tế xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, nhờ các y bác sĩ của Trạm đến hỗ trợ sản phụ, chở về Trạm y tế. Hiện, sức khỏe của mẹ và cả cháu bé đều ổn định, em bé có cân nặng 2,9kg.

Bất ngờ chuyển dạ khi đi sinh, sản phụ được người dân giúp đỡ ‘vượt cạn’ ngay bìa rừng: chào đón em bé kháu khỉnh - Ảnh 3
Em bé bật khóc khiến ai cũng rưng rưng vỡ òa. Ảnh: VTC News

Thời gian không lâu trước đó, theo thông tin từ VTC News, một chàng trai cũng bất ngờ trở thành “Ông đỡ” bất đắc dĩ giúp mẹ con một sản phụ bình an đón thành viên mới.

sự việc diễn ra tại Kỳ Sơn, Nghệ An. Chưa rõ được tình huống diễn ra thế nào, nhưng cái kết thì rất trọn vẹn.

Sản phụ may mắn được người đi đường hỗ trợ đỡ đẻ kịp thời. Hành động tuyệt vời của những “bác sĩ phụ sản” tay ngang này ngay lập tức chiếm trọn tình cảm của dân mạng. Ai nấy đều bày tỏ sự xúc động trước nghĩa cử đáng quý và không quên chúc mừng sản phụ may mắn gặp được người tốt, mẹ tròn con vuông.

Chuyện những bà mẹ không may chuyển dạ giữa đường được người dân ứng cứu, đỡ đẻ kịp thời như thế này không phải là việc xảy ra lần đầu, nhưng lần nào hình ảnh này cũng gây xúc động không nhỏ đến mọi người.

Chẳng phải ở nhà sinh, bệnh viện, tiếng trẻ em bật khóc giữa lòng đường an toàn chào đời là một hình ảnh khiến người cứng rắn nhất cũng phải rưng rưng, vỡ òa.

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Từ khóa:   Quảng Ngãi sản phụ chuyển dạ sản phụ

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