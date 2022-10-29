Quảng Bình: 12 thuyền viên trên tàu cá gặp nạn giữa biển, khẩn thiết kêu gọi ứng cứu

Xã hội 29/10/2022 16:28

Lực lượng chức năng phát đi thông báo ứng cứu các thuyền viên trên tàu cá đang gặp nạn giữa biển Quảng Bình, cách cửa Nhật Lệ khoảng 21 hải lý.

Thông tin từ VTC News cho hay, khoảng 10h cùng ngày, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình nhận được tin báo của ông Đào Minh Hùng (trú tại xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới) về việc tàu cá mang số hiệu QB-91636TS bị hỏng máy. Trên tàu có thuyền trưởng và 11 thuyền viên.

Tàu gặp nạn cách cửa Nhật Lệ khoảng 21 hải lý. Thời tiết tại khu vực này có gió cấp 5-6, thuyền đang thả neo.

Quảng Bình: 12 thuyền viên trên tàu cá gặp nạn giữa biển, khẩn thiết kêu gọi ứng cứu - Ảnh 1
Lực lượng chức năng Quảng Bình thông tin cho các tàu cá hoạt động gần khu vực tàu bị sự cố để ứng cứu 12 ngư dân gặp nạn. Ảnh: VOV

Hiện tại, sức khỏe của các thuyền viên ổn định, Hải đội 2 sẵn sàng phương tiện cứu hộ khi có lệnh.

Theo thông tin từ Báo VOV cũng cho hay, bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Nhật Lệ duy trì liên lạc với thuyền trưởng để hướng dẫn thoát nạn. Đồng thời, các Đồn Biên phòng tuyến biển Quảng Bình thông báo cho các tàu cá hoạt động xung quanh khu vực tàu bị sự cố để cứu 12 ngư dân gặp nạn, hỗ trợ lai dắt tàu cá vào bờ an toàn.

 

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Từ khóa:   tàu cá gặp nạn ngư dân quảng bình

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