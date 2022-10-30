Đúng tuần mới (31/10 - 6/11), top 3 con giáp giàu sang bậc nhất, trúng số 100 tỷ cầm tay, tài lộc đại phú đại quý, sự nghiệp thênh thang, may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 23:14

Tử vi tuần mới báo hiệu 3 con giáp khởi sắc không ngừng, cơ hội đổi đời, phát tài trong tầm tay.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu trời sinh hiền lành, tốt bụng, đối xử chân thành với mọi người. Đúng tuần mới (31/10 - 6/11), tài lộc của con giáp này kiếm được nhiều tiền nhưng lại có nhiều việc khiến bạn phải tiêu tiền. Thời gian sau này, vận đen của người tuổi Dậu dần bay biến.

Cung tài lộc của bạn có sao tốt chiếu mệnh, tài lộc vượng phát. Người làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều đơn hàng, ký thêm hợp đồng mới nên thu nhập tăng cao đáng kể.

Đúng tuần mới (31/10 - 6/11), top 3 con giáp giàu sang bậc nhất, trúng số 100 tỷ cầm tay, tài lộc đại phú đại quý, sự nghiệp thênh thang, may mắn ngập tràn - Ảnh 1
Tuổi Dậu vận trình thăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Phụ nữ tuổi Mão thông minh, hóm hỉnh và linh hoạt, họ có thể tìm thấy ở họ nhiều ưu điểm mà phụ nữ bình thường không có được. Đúng tuần mới (31/10 - 6/11) tiền chất thành núi, tài lộc rước về, phúc khí của các con giáp nữ Mão cũng ngày càng vượng, đến tuổi trung niên thì vượng phu ích tử, sẽ kiếm tiền rủng rỉnh và có Thần Tài che chở, nên dù làm ở ngành nào cũng đều hanh thông, rất dễ được lãnh đạo quý trọng, thăng quan tiến chức, tài lộc ngày càng hanh thông, và trở thành một người phụ nữ giàu có.

Đồng thời, phụ nữ thuộc con giáp này rất hiếu thảo với con cái, về sau sẽ được hưởng phúc khí và trường thọ, không thiếu tiền tiêu.

Đúng tuần mới (31/10 - 6/11), top 3 con giáp giàu sang bậc nhất, trúng số 100 tỷ cầm tay, tài lộc đại phú đại quý, sự nghiệp thênh thang, may mắn ngập tràn - Ảnh 2
Con giáp Mão như diều gặp gió. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý là mang hình ảnh của những con người mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Đúng tuần mới (31/10 - 6/11), người tuổi Tý nhận được cơ hội tiến thân trong sự nghiệp. Thêm vào đó, năm nay cũng là năm hợp với họ nên tài lộc của họ nói chung có nhiều khởi sắc. Trong thời gian này, con giáp tuổi Tý làm kinh doanh sẽ sinh lãi sinh lời, tất toán hết nợ nần.

Những người làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng, vượng đường thăng tiến. Trong khi đó, những người trồng trọt, chăn nuôi cũng có mùa màng bội thu, thu nhập tăng lên.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 1 giờ 10 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 10 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 5 giờ 10 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 6 giờ 10 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 10 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền