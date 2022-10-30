Đúng tuần mới (31/10 - 6/11), top 3 con giáp giàu sang bậc nhất, trúng số 100 tỷ cầm tay, tài lộc đại phú đại quý, sự nghiệp thênh thang, may mắn ngập tràn

Tử vi tuần mới báo hiệu 3 con giáp khởi sắc không ngừng, cơ hội đổi đời, phát tài trong tầm tay.

Tuổi Dậu Những người tuổi Dậu trời sinh hiền lành, tốt bụng, đối xử chân thành với mọi người. Đúng tuần mới (31/10 - 6/11), tài lộc của con giáp này kiếm được nhiều tiền nhưng lại có nhiều việc khiến bạn phải tiêu tiền. Thời gian sau này, vận đen của người tuổi Dậu dần bay biến. Cung tài lộc của bạn có sao tốt chiếu mệnh, tài lộc vượng phát. Người làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều đơn hàng, ký thêm hợp đồng mới nên thu nhập tăng cao đáng kể.

Tuổi Dậu vận trình thăng tiến. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Phụ nữ tuổi Mão thông minh, hóm hỉnh và linh hoạt, họ có thể tìm thấy ở họ nhiều ưu điểm mà phụ nữ bình thường không có được. Đúng tuần mới (31/10 - 6/11) tiền chất thành núi, tài lộc rước về, phúc khí của các con giáp nữ Mão cũng ngày càng vượng, đến tuổi trung niên thì vượng phu ích tử, sẽ kiếm tiền rủng rỉnh và có Thần Tài che chở, nên dù làm ở ngành nào cũng đều hanh thông, rất dễ được lãnh đạo quý trọng, thăng quan tiến chức, tài lộc ngày càng hanh thông, và trở thành một người phụ nữ giàu có. Đồng thời, phụ nữ thuộc con giáp này rất hiếu thảo với con cái, về sau sẽ được hưởng phúc khí và trường thọ, không thiếu tiền tiêu.

Con giáp Mão như diều gặp gió. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tý Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý là mang hình ảnh của những con người mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Đúng tuần mới (31/10 - 6/11), người tuổi Tý nhận được cơ hội tiến thân trong sự nghiệp. Thêm vào đó, năm nay cũng là năm hợp với họ nên tài lộc của họ nói chung có nhiều khởi sắc. Trong thời gian này, con giáp tuổi Tý làm kinh doanh sẽ sinh lãi sinh lời, tất toán hết nợ nần. Những người làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng, vượng đường thăng tiến. Trong khi đó, những người trồng trọt, chăn nuôi cũng có mùa màng bội thu, thu nhập tăng lên. *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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