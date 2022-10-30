Đúng 2 ngày tới (31/10 - 1/11), Thần Tài chỉ điểm, 3 con giáp đón tài lộc nở rộ, thu tiền mỏi tay, sau một đêm thành tỷ phú, cuộc sống thăng hoa chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 23:05

Đúng 2 ngày tới (31/10 - 1/11), 3 con giáp có cơ hội đón cuộc sống giàu sang, thăng hoa, vượng phát.

Tuổi Sửu

Đúng 2 ngày tới (31/10 - 1/11), dù làm trong bất cứ lĩnh vực gì, vị trí nào thì con giáp Sửu cũng sẽ tạo được cơ đồ lớn, tiền tài nhiều không kể hết.

Nhân hậu, hiền lành và biết nghĩ cho người khác nên ai cũng tưởng Sửu dễ bắt nạt nhưng thực tế lại không như thế.

Sửu nhìn xa trông rộng, có gan làm giàu, không sợ thất bại nên càng chí thú làm ăn con giáp giàu có này càng vượng lộc vượng tài. Đúng 2 ngày tới (31/10 - 1/11), người tuổi Sửu sẽ chuẩn bị tinh thần để đón mưa tài lộc ùa vào nhà. Song hỷ lâm môn, tình duyên viên mãn, ăn nên làm ra chính là lá số tử vi trời đã an bài cho Sửu.

Đúng 2 ngày tới (31/10 - 1/11), Thần Tài chỉ điểm, 3 con giáp đón tài lộc nở rộ, thu tiền mỏi tay, sau một đêm thành tỷ phú, cuộc sống thăng hoa chạm đỉnh - Ảnh 1
Con giáp Sửu ngày càng thăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người cầm tinh con giáp tuổi Tỵ thường được biết đến với tính cách hiền lành, mềm mỏng và bao dung. Bạn là người thật thà, ngay thẳng, sẵn sàng lắng nghe những lời góp ý, dám nhận sai và sửa sai. Trong công việc, người tuổi này làm gì cũng có tính toán kỹ càng, biết lùi, biết tiến chứ không ham cái lợi nhỏ trước mắt.

Đúng 2 ngày tới (31/10 - 1/11), người cầm tinh con Tỵ được sao tốt chiếu mệnh nên tài lộc vượng. Lúc này, người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, lợi nhuận thu được nhiều lên thấy rõ. Là người kinh doanh buôn bán có tài lại có tâm, con giáp này được nhiều khách hàng ủng hộ, tiếng lành đồn xa.

Đúng 2 ngày tới (31/10 - 1/11), Thần Tài chỉ điểm, 3 con giáp đón tài lộc nở rộ, thu tiền mỏi tay, sau một đêm thành tỷ phú, cuộc sống thăng hoa chạm đỉnh - Ảnh 2
Con giáp Tỵ ngày càng phát tài. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, trong thời điểm này, con giáp tuổi Tỵ cũng có cơ hội tốt để đầu tư, mở rộng kinh doanh. Bạn cần cẩn trọng trước mỗi quyết định kẻo tiền mất, tật mang. Người tuổi Tỵ nên nhớ rằng hôm nay chăm chỉ làm việc thì mai sau sẽ được tận hưởng vinh hoa phú quý.

Tuổi Tuất

Đúng 2 ngày tới (31/10 - 1/11) luôn biết tận dụng thời gian và địa điểm thích hợp để phát tài, chỉ cần tuổi Tuất biết nắm bắt cơ hội là có thể trở thành người giàu có. Thời gian này, người tuổi Tuất sẽ nhận được sự trợ giúp của ngũ hành, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc.

Con giáp này có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ "túi tiền" của bạn. Thầy tử vi cho biết vận may của người tuổi Tuất đã đến, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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