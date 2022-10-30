Top 3 con giáp trúng lớn 3 lần liên tiếp trong 3 ngày đầu tuần (31, 1, 2/11/2022), ‘ôm’ lộc đầy tay, tha hồ hốt vàng hốt bạc, giàu có, phát tài

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 22:18

3 ngày đầu tuần này mang lại cho 3 con giáp những may mắn, cuộc sống ngày càng thăng hoa.

Tuổi Mùi

Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều khôn khéo, thông minh và có mắt nhìn người. Giác quan thứ sáu nhạy bén giúp Mùi nhận ra ai là người thật tâm đối đãi với mình, ai là kẻ hai mặt để đề phòng. Thế nên, dù bị tiểu nhân cố ý quấy phá, hãm hại Mùi vẫn bình yên vô sự vượt qua tất cả.

3 ngày đầu tuần (31, 1, 2/11/2022), con giáp giàu sang này sẽ như chuột sa chĩnh gạo, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Sau những khó khăn, giờ đây Mùi sẽ làm ăn thuận lợi, được quý nhân chiếu cố nồng hậu. Càng về cuối năm con giáp may mắn này càng đắc tài đắc lộc, cứ thế mà phất lên ngoạn mục.

Top 3 con giáp trúng lớn 3 lần liên tiếp trong 3 ngày đầu tuần (31, 1, 2/11/2022), ‘ôm’ lộc đầy tay, tha hồ hốt vàng hốt bạc, giàu có, phát tài - Ảnh 1
Con giáp Mùi thăng hoa, phát tài. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tính cách của người tuổi Sửu thực ra rất đơn giản. Những người này luôn có chủ kiến và thái độ riêng, tính tình trầm ổn, biết đối nhân xử thế, không thích so đo, tính toán với người khác. Hơn nữa, họ là kiểu người rất độc lập.

Trong hầu hết các trường hợp, dù phải chịu một số đau khổ và thất bại, con giáp tuổi Sửu vẫn sẽ chọn cách tự mình gánh vác trách nhiệm. Do đó người tuổi Sửu buộc bản thân phải trở nên mạnh mẽ hơn và nỗ lực hết sức để vượt qua nghịch cảnh.

Top 3 con giáp trúng lớn 3 lần liên tiếp trong 3 ngày đầu tuần (31, 1, 2/11/2022), ‘ôm’ lộc đầy tay, tha hồ hốt vàng hốt bạc, giàu có, phát tài - Ảnh 2
Con giáp Sửu vận trình cát lộc. Ảnh minh họa: Internet

3 ngày đầu tuần (31, 1, 2/11/2022), con giáp Sửu thoát khỏi vận xui. Sau giông bão, họ nhìn thấy cầu vồng. Họ dần trải qua sóng to, gió lớn, sự nghiệp khởi sắc, đạt được thành công rực rỡ. Người tuổi này nỗ lực hết mình sẽ đạt được những thành quả xứng đáng. Những người có ý định đi xa lập nghiệp sẽ có mọi việc thuận lợi, có người giúp sức. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì những thương vụ đều may mắn, xuôi chèo mát mái, thu về nguồn lợi nhuận lớn.

Tuổi Thìn

3 ngày đầu tuần (31, 1, 2/11/2022), con giáp tuổi Thìn sẽ gặt hái nhiều trái ngọt sau quãng thời gian nỗ lực không ngừng cuộc sống vô cùng viên mãn. Những người tuổi Thìn làm công ăn lương có vận trình tương đối ổn định, dù sẽ có cơ hội được cấp trên thăng chức tăng lương tăng bổng.

Trong thời gian này con giáp này càng vượt khó, vươn lên và trải qua nhiều chông gai thử thách thì càng gây dựng được sự nghiệp vững chắc hơn người.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài đoán mệnh chắc chắn đổi đời, 3 con giáp có rất nhiều tiền, lộc trời ban xuống đỏ như son, cuộc sống vương giả trong 10 ngày tới (31/10 - 9/11)

Thần Tài đoán mệnh chắc chắn đổi đời, 3 con giáp có rất nhiều tiền, lộc trời ban xuống đỏ như son, cuộc sống vương giả trong 10 ngày tới (31/10 - 9/11)

Tử vi 10 ngày tới (31/10 - 9/11), những con giáp sau đây được Thần Tài dự báo số mệnh rất hanh thông, cuộc đời lên hương.

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