Tử vi tuần (31/10 - 6/11), qua hết khốn khó, 3 con giáp một bước đổi đời, thay đổi cuộc sống đại gia, giàu từ trong ra ngoài, xây đắp cuộc đời hạnh phúc, hưởng mệnh an yên

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 14:28

Tuần mới dự báo nhiều may mắn, 3 con giáp này đón cuộc đời phú quý, giàu sang hơn người.

Tuổi Thân

Theo các chuyên gia phong thủy, trước đó, Thân gặp nhiều khó khăn trong chuyện làm ăn, tiền bạc dù có kiếm được cũng dễ thất thoát, lại có tiểu nhân vây quanh nên dễ dính thị phi, cuộc sống nhiều áp lực, mệt mỏi.

Tử vi tuần (31/10 - 6/11), tuổi Thân như thể từ bóng tối bước ra, từng chút một đón nhận những luồng gió mới và sự thay đổi rõ rệt nhất phải kể đến chính là các mối quan hệ cá nhân và khả năng tài chính của họ. Trong công việc, tuổi Thân sẽ có sự thăng tiến mạnh, cũng kết giao được nhiều người có chỗ đứng trong xã hội và mở ra cho họ vô khối những cơ hội làm ăn tốt đẹp, giúp họ ngày càng trở nên giàu có hơn.

Tử vi tuần (31/10 - 6/11), qua hết khốn khó, 3 con giáp một bước đổi đời, thay đổi cuộc sống đại gia, giàu từ trong ra ngoài, xây đắp cuộc đời hạnh phúc, hưởng mệnh an yên - Ảnh 1
Con giáp Thân qua hết khốn khó. Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, trong năm nay tuổi Thân làm gì thì cũng thu được kết quả tốt, nhưng nếu kinh doanh thì sẽ gặt hái thành quả rực rỡ nhất. Tuổi Thân cần nghiên cứu thời cơ và đưa ra những quyết sách cho phù hợp để gặt hái nhiều thành công.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần được dự báo đón những bước tiến đầy suôn sẻ và khả quan. Đặc biệt trên phương diện tiền bạc Dần có cơ hội mở mang thêm, đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư.Người tuổi Dần vốn thông minh, biết nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì cũng nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Tất nhiên trong cuộc sống khó tránh khỏi những lúc gặp vận xui nhưng nó không kéo dài.

Ưu điểm của Dần là dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn vẫn giữ được quyết tâm cao độ của mình. Qua khó khăn, trí tuệ và năng lực của Dần càng được rèn luyện sắc bén hơn.

Tử vi tuần (31/10 - 6/11), qua hết khốn khó, 3 con giáp một bước đổi đời, thay đổi cuộc sống đại gia, giàu từ trong ra ngoài, xây đắp cuộc đời hạnh phúc, hưởng mệnh an yên - Ảnh 2
Tuổi Dần có kết quả như mong đợi. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần (31/10 - 6/11), Dần có thể kiếm được nhiều tiền bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình. Bản mệnh có sự nhanh nhạy nên không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thường tài năng, nhãn quan tinh tường, đồng thời hết mực tốt bụng, bao dung và nhân hậu. Bản mệnh thường có vận quý nhân vượng nên cuộc sống hay công việc cũng trở nên thuận lợi hơn phần nào.

Tử vi tuần (31/10 - 6/11), người tuổi Tý sẽ đón nhận mọi việc một cách nhẹ nhàng, yên ổn vì kế hoạch trong thời gian tới sẽ tiến triển nhịp nhàng theo dự kiến của họ. Sở dĩ họ đạt được trạng thái này không chỉ nhờ vận khí hanh thông đến từ Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh, mà còn cần có một quá trình dày công nỗ lực, chuẩn bị kỹ càng từ trước tới giờ.

Khi đã có cát tinh mở đường, người tuổi Tý có thể tích cực thực hiện những kế hoạch lớn đã ấp ủ, tự tin vào năng lực của bản thân, trí tuệ ưu việt và kinh nghiệm tích lũy.

Tài lộc của bản mệnh cũng theo đó đi lên. Một vài trắc trở xảy đến được họ bình tĩnh giải quyết, tiền bạc vẫn đủ đầy, thoát khỏi vận xui. Thêm Thực Thần nâng đỡ nên các cơ hội làm giàu, kiếm tiền sẽ đến nhiều hơn. Những người có sự nhạy bén trong kinh doanh thì sẽ lập tức nắm bắt và bắt tay vào làm.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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