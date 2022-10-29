Tử vi ngày mai (chủ Nhật, 30/10), nhờ BỀ TRÊN nâng đỡ, 3 con giáp khốn khổ hóa may mắn, đói nghèo đổi mệnh giàu sang, trúng quả độc đắc, tiền tài ập về, đời lên hương

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 21:54

3 con giáp vào ngày mai được bề trên ưu ái, che chở, hóa hung thành cát, mọi bề đều an yên.

Tuổi Sửu

Tử vi ngày mai (chủ Nhật, 30/10), trong số 12 con giáp thì tuổi Sửu là con giáp may mắn nhất. Vận trình của người tuổi Sửu sẽ vô cùng suôn sẻ, làm gì cũng thuận. Đặc biệt, sự nghiệp thăng hoa nhờ ba đại cát tinh là Hoa Cái, Đường Phù và Tam Đài phù trợ.

Khoảng thời gian từ nay, con giáp này sẽ gặp phải không ít tai họa, khó khăn, công việc có phần bị trì trệ. Song nhờ biểu hiện tích cực, chăm chỉ, cùng sự trợ giúp đắc lực của bề trên nên mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa, cuối năm là thời điểm thăng tiến cao.

Tử vi ngày mai (chủ Nhật, 30/10), nhờ BỀ TRÊN nâng đỡ, 3 con giáp khốn khổ hóa may mắn, đói nghèo đổi mệnh giàu sang, trúng quả độc đắc, tiền tài ập về, đời lên hương - Ảnh 1
Con giáp Sửu đang trên đà thăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, những người sinh năm Sửu là người có số mệnh may mắn trong suốt cuộc đời. Họ rất biết đủ, không đuổi theo danh lợi. Trong lòng họ điều hạnh phúc lớn nhất chính là có một gia đình hòa thuận, con cháu thảo hiền.

Tuổi Ngọ

Theo xem bói, những chú Ngựa sẽ có một tháng vận trình hanh thông, cát tường. Vận quý nhân khá vượng, mang theo những điềm báo cát lành, may mắn. Công việc, sự nghiệp trôi chảy, làm ăn buôn bán thuận lợi.

Người làm công ăn lương có một tháng nhàn hạ, mọi việc tiến hành đâu ra đó, theo đúng trình tự đã được lập trình sẵn. Bản mệnh không phải bon chen nhiều mà vẫn đạt được thành quả như ý. Một phần nhờ sự phấn đấu không biết mệt mỏi của bản thân, phần khác nhờ có quý nhân tương trợ, thành công nối tiếp thành công.

Phương diện tài lộc của người tuổi Ngọ khá sáng. Tử vi ngày mai (chủ Nhật, 30/10) xuất hiện nhiều cơ hội ra ngoài cầu tài, tìm việc mới, thích hợp cho những ai muốn tìm kiếm công việc hoặc phấn đấu lên chức vụ cao hơn.

Tử vi ngày mai (chủ Nhật, 30/10), nhờ BỀ TRÊN nâng đỡ, 3 con giáp khốn khổ hóa may mắn, đói nghèo đổi mệnh giàu sang, trúng quả độc đắc, tiền tài ập về, đời lên hương - Ảnh 2
Tuổi Ngọ có cơ hội phát triển. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, tuổi Ngọ cần hết sức lưu ý. Bản mệnh thông minh nhưng lại cả nể, thường không có suy nghĩ cẩn trọng trong cách hành xử, dễ đắc tội người khác, vướng vào họa tiểu nhân.

Dù quý nhân có nâng đỡ tới đâu, nhưng phía sau bị tiểu nhân đeo bám, vận trình ắt sẽ lao đao, trúc trắc. Vậy nên, hãy hành xử hài hòa, thận trọng, lùi một bước để tiến ba bước, ấy mới là người thông minh.

Tuổi Dậu

Tử vi ngày mai (chủ Nhật, 30/10) là thời điểm khá nhiều may mắn cho người tuổi Dậu. Bản thân tuổi Dậu là con giáp không ngừng nổ lực, họ luôn quyết tâm để giành lấy nhiều thành quả trên con đường công danh sự nghiệp. Mặc dù khó khăn nhưng họ nhận được sự hỗ trợ lớn từ gia đình, bạn bè thân thiết và sự ủng hộ của các vì sao may mắn.

Cuộc sống của bạn sẽ càng trở nên tốt đẹp, đường công danh, sự nghiệp hanh thông, gia đình hạnh phúc, có gặp họa thì cũng tai qua nạn khỏi. Tài chính rất tốt, mọi nguồn thu đều rất vượng. Nhìn chung họ hoàn toàn không phải lo lắng gì, chỉ cần nỗ lực hết sức thì có thể thành công ngoài mong đợi.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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