Tử vi ngày mới (thứ Hai, 31/10), có duyên với thần tài, 3 tuổi này gánh vàng còng lưng, số nghèo mấy cũng giàu, đổi đời trong 1 đêm là chuyện nhỏ

Tử vi ngày mới (thứ Hai, 31/10), 3 con giáp được thần tài trợ duyên, cơ hội gặt hái tài sản nhiều không kể xiết.

Tuổi Thìn Trước đó người tuổi Thìn, do dính hạn Thái tuế nên họ khá lao đao trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Tuy nhiên, khổ tận cam lai, bước sang năm nay họ sẽ được đền bù lại gấp nhiều lần và trở thành 1 trong những con giáp được ưu ái nhất. Bên cạnh đó, vì yếu tố âm của tuổi Thìn được cho là rất hòa hợp và cân bằng với yếu tố dương sẽ mang đến vận may về mặt tiền bạc cho Thìn . Càng cố gắng, nỗ lực thì bản mệnh này lại càng có tài chính dư dả để thực hiện những kế hoạch lớn của họ.

Con giáp Thìn thăng tiến đủ đường. Ảnh minh họa: Internet Tử vi học có nói, ngày mới (thứ Hai, 31/10) Thìn có cơ hội kiếm được rất nhiều tiền, trong đó những tháng đầu tiên của năm 2022 sẽ mang đến cho họ các dự án béo bở mà họ nhất định không được bỏ lỡ. Càng gần đến năm 2023 Thìn sẽ càng cảm thấy cuộc sống và sự nghiệp của mình chuyển sang một hướng mới. Nhờ được Thần Tài trông nom, tài lộc của Thìn vô cùng hanh thông, làm việc gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Nếu có đầu tư sẽ khởi sắc.

Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi này có thể vượt qua thách thức của công việc trong năm Quý Mão và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào. Tuổi Mão Bề ngoài Mão có thể hơi nhút nhát nhưng bản chất con giáp này rất mạnh mẽ, sở hữu tiềm năng vô hạn. Mão đặt ra những kế hoạch cho tương lai và từng bước thực hiện kế hoạch của bản thân. Vận trình của Mão được quan hệ tương sinh với Thái Tuế và được nhiều cát tinh chiếu mạng. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng. Mão ngày một lên hương, tài sản tăng vút. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Người tuổi Dậu vốn là người thông minh nhanh nhạy lại có chí tiến thủ nên thường tập trung hết sức lực và tâm trí để đạt được mục tiêu đã đề ra. Mỗi một khó khăn đều được họ coi như bước đệm để tích lũy kinh nghiệm, xây dựng nền móng nên hầu như không quản ngại chi. Khi vận may tới, công việc của họ sẽ có thu hoạch lớn, mang lại những thay đổi đáng ngạc nhiên. Vị trí hiện tại có những biến chuyển tích cực, đem tới nhiều thu hoạch xứng đáng hơn. Tuy nhiên, chính vì phát triển thuận lợi và nhanh chóng nên xung quanh người tuổi Dậu cũng có thể xuất hiện tiểu nhân quấy phá. Họ cần cảnh giác để không bị ảnh hưởng bởi những kẻ ghen ăn tức ở mà sinh lòng đố kỵ, tìm cách hãm hại. Quý nhân Nhị Hợp trên vận trình tài lộc sẽ giúp bản mệnh tiếp cận được những cơ hội mở rộng mối làm ăn, các quan hệ cá nhân tích cực. Nếu biết nắm bắt, họ có thể nhận đủ tương trợ để hiện thực hóa những tham vọng mà mình đã ấp ủ từ lâu. Quý nhân vận khởi vượng mang tới cho con giáp này sự hậu thuẫn mạnh mẽ, trăm sự đều thuận. *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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