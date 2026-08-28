Tỉnh Bách Nhiên: Từ cậu bé mồ côi tình cảm, 16 tuổi bươn chải kiếm tiền đến nam thần Hoa ngữ

Sao quốc tế 28/08/2026 14:15

Bộ phim Hoa ngữ “Đầu xuân tươi sáng” (The early spring) do Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đóng chính thu hút sự quan tâm ngay khi lên sóng.

Bộ phim Hoa ngữ “Đầu xuân tươi sáng” (The Early Spring) với sự tham gia của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đang nhận được sự quan tâm của khán giả ngay sau khi lên sóng. Trong phim, Tỉnh Bách Nhiên đảm nhận vai Loan Niệm – một quản lý công ty quảng cáo lý trí, sắc sảo và có phần lạnh lùng. Nhân vật của anh dần nảy sinh tình cảm với cô nhân viên mới Thượng Chi Đào do Tôn Thiên thủ vai.

Chuyện tình kéo dài nhiều năm giữa cấp trên và cấp dưới, với những màn giằng co cảm xúc cùng mối quan hệ phải giữ kín, giúp Tỉnh Bách Nhiên tiếp tục thu hút sự chú ý ở tuổi 37.

Thực tế, nam diễn viên đã có gần hai thập kỷ hoạt động trong làng giải trí. Sinh năm 1989 tại Thẩm Dương, Liêu Ninh, Tỉnh Bách Nhiên sở hữu chiều cao 1,83 m, vóc dáng nổi bật và gương mặt mang vẻ lạnh lùng. Anh cũng là gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang yêu thích.

Tỉnh Bách Nhiên: Từ cậu bé mồ côi tình cảm, 16 tuổi bươn chải kiếm tiền đến nam thần Hoa ngữ - Ảnh 1

Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng là tuổi thơ không mấy dễ dàng. Bố mẹ Tỉnh Bách Nhiên chia tay khi anh chưa đầy một tháng tuổi. Anh chủ yếu lớn lên dưới sự chăm sóc của ông bà nội. Gia đình không dư dả, sau khi ông qua đời, nam diễn viên sống nương tựa vào bà.

Tỉnh Bách Nhiên từng chia sẻ, khi anh 16 tuổi, bà gặp tai nạn và cần tiền điều trị. Để trang trải chi phí, anh phải tìm việc làm thêm, thậm chí khai gian tuổi để có thể đi làm. Những trải nghiệm này khiến anh sớm hình thành tính cách độc lập và trưởng thành hơn so với bạn bè đồng trang lứa.

Con đường bước vào showbiz của Tỉnh Bách Nhiên cũng khá tình cờ. Năm 18 tuổi, anh được một nhà sản xuất chú ý khi đang ăn tại một nhà hàng thịt nướng. Sau đó, anh tham gia cuộc thi “Cố lên! Hảo nam nhi” năm 2007 và giành chức quán quân toàn quốc.

Sau cuộc thi, Tỉnh Bách Nhiên cùng Phó Tân Bác thành lập nhóm nhạc BOBO, trở thành một thần tượng trẻ được nhiều khán giả yêu thích. Tuy nhiên, anh dần chuyển hướng sang diễn xuất và xây dựng sự nghiệp điện ảnh.

Năm 2015, vai diễn trong “Lost and Love” đóng cùng Lưu Đức Hoa giúp Tỉnh Bách Nhiên được đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc tại giải Kim Kê. Một năm sau, anh giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Trường Xuân Trung Quốc.

Đến năm 2018, Tỉnh Bách Nhiên ghi dấu ấn mạnh với “Us and Them”, đóng cặp Châu Đông Vũ. Bộ phim kể câu chuyện tình yêu giữa hai người trẻ cùng vật lộn mưu sinh ở Bắc Kinh nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ nhau, trở thành một trong những tác phẩm tình cảm được khán giả nhớ đến nhiều năm sau.

Tỉnh Bách Nhiên: Từ cậu bé mồ côi tình cảm, 16 tuổi bươn chải kiếm tiền đến nam thần Hoa ngữ - Ảnh 2

Ngoài màn ảnh, Tỉnh Bách Nhiên còn gây bất ngờ bởi hình ảnh đời thường. Anh yêu thích nấu ăn, làm bánh và từng tự gọi mình là “đầu bếp Tiểu Tỉnh”. Chữ viết tay của nam diễn viên cũng từng gây sốt, thậm chí được cư dân mạng đặt tên vui là “phông chữ Tỉnh Bách Nhiên”.

Đặc biệt, anh dành nhiều tình cảm cho lĩnh vực thiết kế nhà ở. Nam diễn viên từng chia sẻ rằng nếu một ngày không còn đóng phim, anh muốn trở thành nhà thiết kế căn hộ dành cho những người đàn ông độc thân.

Từ một cậu bé sớm phải đối mặt với khó khăn đến quán quân cuộc thi tuyển chọn tài năng và cuối cùng trở thành diễn viên được công nhận, hành trình của Tỉnh Bách Nhiên cho thấy phía sau vẻ ngoài lạnh lùng là một con người từng trải qua không ít thăng trầm để có được vị trí như hôm nay.

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Câu chuyện tình yêu kéo dài cả một thập kỷ trong phim 'Đầu Xuân Tươi Sáng' của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên

Bộ phim do Tưởng Kế Chính đạo diễn, kết hợp cùng biên kịch Cao Tiểu Nhàn, chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả Cô Nương Đừng Khóc. Trung tâm câu chuyện là mối quan hệ giữa Luke Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên thủ vai) và Thượng Chi Đào (Tôn Thiên thủ vai), hai con người trưởng thành giữa áp lực công việc, những lần bỏ lỡ và sự thay đổi trong cách yêu của người trưởng thành.

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