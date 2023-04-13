Sự tính toán 'đường đi nước bước' để phim của Lưu Diệc Phi, Tỉnh Bách Nhiên được lên sóng

Tuy nhiên, sau khi Lưu Diệc Phi, Tỉnh Bách Nhiên khá thành công với những phim gần đây, đoàn phim "Nam Yên Trai bút lục" đang nóng lòng đưa phim trở lại.

Bộ phim " Nam Yên Trai bút lục " đến nay đã 5 năm do Lưu Diệc Phi kết hợp cùng Tỉnh Bách Nhiên vẫn chưa được lên sóng. Bộ phim đóng máy từ năm 2018, thậm chí, êkíp còn nhiều lần hứa hẹn ngày ra mắt, nhưng do dính vạ lây từ phát ngôn nhạy cảm của một diễn viên phụ khiến tác phẩm bị "đóng băng" suốt 5 năm qua.

Trước đó, vào thời điểm phim sắp phát sóng, nam diễn viên phụ Triệu Lập Tân đã có những phát ngôn "nhạy cảm". Hành vi này của anh làm ảnh hưởng đến toàn bộ êkíp. Trong đó, có việc "Nam Yên Trai bút lục" không lên sóng như dự kiến. Ban đầu, "Nam Yên Trai bút lục" rất được chú ý và mong chờ bởi đây là phim mà Lưu Diệc Phi trở lại màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, vụ việc kể trên đã kéo công sức của dàn sao đổ sông đổ bể.

Thời điểm quay "Nam Yên Trai bút lục", Lưu Diệc Phi đang ở "độ chín" về nhan sắc. Vì thế, nếu phim lên sóng đây là một điểm cộng khá lớn với khán giả. Thêm vào đó, việc Lưu Diệc Phi một mình đóng hai vai nữ chính Lục Mạn Sênh và phản diện Dạ Ma La hẳn là một thách thức cho diễn xuất. Nếu cô diễn tốt, nữ diễn viên sẽ "bỏ túi" thêm một tác phẩm tốt khác trong sự nghiệp của mình.

Bước sang thời điểm quý II của 2023, truyền thông Hoa ngữ đưa tin "Nam Yên Trai bút lục" có cơ hội lên sóng. Tuy nhiên, để điều này xảy ra, đoàn phim đã tìm mọi cách cho tác phẩm có cơ hội tiếp cận khán giả.

Cụ thể, có thông tin ê-kíp sẽ đổi tên thành "Nhất khúc tam sênh" và chiếu trên MangoTV với độ dài 55 tập. Theo đó, ê-kíp đã cắt 15 tập so với độ dài 70 tập trước đây. Nguyên nhân vì ê-kíp phải cắt bỏ những phân cảnh có diễn viên Triệu Lập Tân để phim qua được khâu kiểm duyệt.

Trailer chỉ dài vỏn vẹn gần 2 phút nhưng đã khiến cư dân mạng Trung Quốc đứng ngồi không yên vì vẻ đẹp ma mị vô cùng cuốn hút của Lưu Diệc Phi. Bên cạnh nhan sắc được khen ngợi hết lời của nữ chính, trailer của Nam Yên Trai Bút Lục còn thu hút người xem bởi màn "khóa môi" vô cùng ngọt ngào của Lưu Diệc Phi và Tỉnh Bách Nhiên.

Trong phim, Lưu Diệc Phi sẽ hóa thân thành cô chủ xinh đẹp của tiệm tiệm hương liệu Nam Yên Trai - Lục Mạn Sênh. Về phần Tỉnh Bách Nhiên, anh sẽ đảm nhận vai Diệp Thân, một thanh niên yêu nước vô cùng tài năng và trọng tình nghĩa. Sau những biến cố và hiểu lầm xảy ra giữa hai người, Mạn Sênh và Diệp Thần dần nảy sinh tình cảm, cùng nhau trải qua muôn vàn khó khăn trong cuộc đời.

Nam Yên Trai Bút Lục là tác phẩm được chuyển thể dựa trên nguyên tác truyện tranh của tác giả Xác Tiểu Sát. Từ lúc dự án Nam Yên Trai Bút Lục được triển khai đến nay, đã thu hút được sự quan tâm lớn từ báo giới và công chúng.