Lưu Diệc Phi để lộ mặt mộc dù đã diện trang phục kín mít ở chốn đông người

Sao quốc tế 25/03/2023 07:25

Mới đây, nhan sắc ngoài đời của Lưu Diệc Phi tiếp tục trở thành chủ đề được cư dân mạng không ngừng xôn xao bàn tán.

Mới đây, trang Sina đưa tin, một số người hâm mộ đã bắt gặp Lưu Diệc Phi khi cô nàng có mặt ở chốn đông người. Ngay lập tức nhan sắc ngoài đời của nữ diễn viên trở thành chủ đề được cư dân mạng không ngừng xôn xao bàn tán.

Cụ thể, Lưu Diệc Phi đã đến một cửa hàng sang trọng để mua sắm nhiều món đồ cần thiết. Khi có mặt ở chốn đông người nữ diễn viên ăn vận khá kín đáo với một chiếc áo khoác và đội thêm mũ để che chắn diện mạo. Bên cạnh đó người đẹp lại khá thoải mái trong việc khoe mặt mộc không tỳ vết dù đang ở nơi công cộng. 

 Lưu Diệc Phi để lộ mặt mộc dù đã diện trang phục kín mít ở chốn đông người - Ảnh 1

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987, là một trong những Hoa đán 8X nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Cô nổi lên nhờ các vai nữ thần trong tác phẩm cổ trang của Kim Dung như: Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ 2003, Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp 2006,... Nhan sắc của Lưu Diệc Phi cũng trở thành chuẩn mực sắc đẹp của làng giải trí với danh xưng “Thần tiên tỷ tỷ”. Năm 2020, diễn viên gây chú ý khi được đóng chính trong phim Hoa Mộc Lan do Disney sản xuất.

Lưu Diệc Phi để lộ mặt mộc dù đã diện trang phục kín mít ở chốn đông người - Ảnh 2Lưu Diệc Phi để lộ mặt mộc dù đã diện trang phục kín mít ở chốn đông người - Ảnh 3

 

Lưu Diệc Phi vừa từ nước ngoài trở về Trung Quốc sau khi tham dự Tuần lễ thời trang Paris. Cô hiện chưa công bố dự án phim ảnh mới. Đầu năm nay, người đẹp có bộ phim Đi đến nơi có gió, đóng cùng Lý Hiện phát sóng. Tác phẩm được khen ngợi nội dung tích cực nhưng không đạt hiệu ứng truyền thông như mong đợi.

Sau khi Đi đến nơi có gió hoàn tất giai đoạn lên sóng, Lưu Diệc Phi sang Mỹ nghỉ ngơi, ký hợp đồng và thực hiện chiến dịch quảng cáo cho một số thương hiệu.

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