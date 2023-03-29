Loạt ảnh Lưu Diệc Phi diện hanbok cách đây 12 năm bất ngờ 'gây bão' trở lại

Đây là sự kiện quảng bá phim Thiện Nữ U Hồn tại Hàn của Lưu Diệc Phi. Nữ diễn viên diện trang phục truyền thống Hàn Quốc siêu xinh, đi cùng với tóc búi và makeup tông hồng ton sur ton với trang phục nên trông lại càng điệu và ngọt ngào. Đôi mắt to tròn long lanh cùng nước da trắng sáng mịn màng là 2 điểm nổi bật nhất khi nhìn vào Lưu Diệc Phi lúc đó

Mới đây, mạng xã hội Weibo hiện đang xôn xao với loạt ảnh cũ của "thần tiên tỉ tỉ" Lưu Diệc Phi. Nhan sắc của nàng tiểu hoa năm nào khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa khen ngợi. Cụ thể, bộ ảnh Lưu Diệc Phi diện hanbok cách đây 12 năm bất ngờ "gây sốt" trên khắp các trang mạng.

Qua hơn 20 năm hoạt động, nhan sắc của "thần tiên tỉ tỉ" vẫn luôn là chủ đề được đem ra bàn tán nhiều nhất, thậm chí có phần quá mức đến độ khiến nhiều người tự hỏi đây có phải là chiêu trò quảng bá của nữ diễn viên hay không.

Với tên tuổi và hình ảnh tạo ấn tượng tốt trong suốt nhiều năm, Lưu Diệc Phi hiện là ngôi sao được nhiều thương hiệu quốc tế "gửi gắm" như Adidas, Shiseido, Louis Vuitton, Tissot... Cô được đánh giá là một trong những nghệ sĩ Trung Quốc có giá trị thương hiệu cao nhất giới sao Hoa ngữ hiện nay.

Ngoài lời khen cho vẻ đẹp không tỳ vết của Lưu Diệc Phi, khán giả cũng thể hiện sự mong ngóng dự án phim ảnh tiếp theo của cô.

Hiện tại, có nhiều nguồn tin tiết lộ Lưu Diệc Phi sắp nhập đoàn phim mới, dự án đáng chú ý nhất là Trường Lăng, tuy nhiên cô chưa đưa ra câu trả lời chính thức. Hiện tại Lưu Diệc Phi vẫn đang tập trung nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng, thỉnh thoảng lại xuất hiện ở các sự kiện thương hiệu.