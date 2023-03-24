Lưu Diệc Phi tỏa sáng chốn đông người, nhan sắc thế nào là 'đẳng cấp minh tinh'?

Mới đâu, Lưu Diệc Phi tham dự sự kiện kỷ niệm 75 năm bộ sưu tập Bulgari Serpenti tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Vào tối ngày 23/3, Lưu Diệc Phi tham dự sự kiện kỷ niệm 75 năm bộ sưu tập Bulgari Serpenti tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ngôi sao “Mộng hoa lục" được CEO của hãng, ông Jean-Christophe Babin, tiếp đón nồng nhiệt với danh phận mới. Trước đó, thương hiệu trang sức, phụ kiện cao cấp của Ý Bulgari chính thức công bố, diễn viên Trung Quốc Lưu Diệc Phi trở thành “nàng thơ” mới của Bulgari, với danh phận đại sứ toàn cầu.

Hiện tại, Trung Quốc mới có hai ngôi sao được Bulgari lựa chọn làm đại diện toàn cầu gồm Thư Kỳ và Lưu Diệc Phi. Thư Kỳ lên danh phận đại sứ toàn cầu đầu tháng 2 năm nay. Một số ngôi sao Hoa ngữ khác như Đồng Lệ Á, Dương Dương, Ngô Lỗi… cũng là đại sứ Bulgari khu vực Trung Quốc.

Kể từ thành công liên tiếp của “Mộng hoa lục", “Đi đến nơi có gió", tên tuổi Lưu Diệc Phi hot trở lại sau nhiều năm ảm đạm. Không chỉ phim ảnh, nữ diễn viên thể hiện tầm ảnh hưởng lớn ở lĩnh vực thời trang. Nữ diễn viên thường xuyên được mời tham dự show diễn của những thương hiệu xa xỉ. Bên cạnh đó, mỹ nhân sinh năm 1987 là gương mặt đại diện của nhiều hãng thời trang, làm đẹp đình đám như Louis Vuitton, Bulgari, Shiseido… Theo Sina, sự nghiệp và danh tiếng Lưu Diệc Phi khởi sắc khi chuyển sang hoạt động ở lĩnh vực truyền hình. Cô hiện được nhiều thương hiệu cao cấp, nhà sản xuất săn đón. Trước đó, tên tuổi của nữ diễn viên lao dốc không phanh khi liên tục có tác phẩm điện ảnh công chiếu thất bại.

Lưu Diệc Phi nhận danh phận đại sứ trang sức mới, sánh ngang với Lisa BlackPink Bên cạnh khả năng diễn xuất và nhan sắc xinh đẹp, Lưu Diệc Phi còn gây ấn tượng với tài nguyên thời trang đáng mơ ước.

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