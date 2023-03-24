Lưu Diệc Phi tỏa sáng chốn đông người, nhan sắc thế nào là 'đẳng cấp minh tinh'?

Sao quốc tế 24/03/2023 19:30

Mới đâu, Lưu Diệc Phi tham dự sự kiện kỷ niệm 75 năm bộ sưu tập Bulgari Serpenti tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Vào tối ngày 23/3, Lưu Diệc Phi tham dự sự kiện kỷ niệm 75 năm bộ sưu tập Bulgari Serpenti tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ngôi sao “Mộng hoa lục" được CEO của hãng, ông Jean-Christophe Babin, tiếp đón nồng nhiệt với danh phận mới.

Trước đó, thương hiệu trang sức, phụ kiện cao cấp của Ý Bulgari chính thức công bố, diễn viên Trung Quốc Lưu Diệc Phi trở thành “nàng thơ” mới của Bulgari, với danh phận đại sứ toàn cầu.

Hiện tại, Trung Quốc mới có hai ngôi sao được Bulgari lựa chọn làm đại diện toàn cầu gồm Thư Kỳ và Lưu Diệc Phi. Thư Kỳ lên danh phận đại sứ toàn cầu đầu tháng 2 năm nay.  Một số ngôi sao Hoa ngữ khác như Đồng Lệ Á, Dương Dương, Ngô Lỗi… cũng là đại sứ Bulgari khu vực Trung Quốc.

Lưu Diệc Phi tỏa sáng chốn đông người, nhan sắc thế nào là 'đẳng cấp minh tinh'? - Ảnh 1Lưu Diệc Phi tỏa sáng chốn đông người, nhan sắc thế nào là 'đẳng cấp minh tinh'? - Ảnh 2Lưu Diệc Phi tỏa sáng chốn đông người, nhan sắc thế nào là 'đẳng cấp minh tinh'? - Ảnh 3

 

Kể từ thành công liên tiếp của “Mộng hoa lục", “Đi đến nơi có gió", tên tuổi Lưu Diệc Phi hot trở lại sau nhiều năm ảm đạm. Không chỉ phim ảnh, nữ diễn viên thể hiện tầm ảnh hưởng lớn ở lĩnh vực thời trang. Nữ diễn viên thường xuyên được mời tham dự show diễn của những thương hiệu xa xỉ.

Bên cạnh đó, mỹ nhân sinh năm 1987 là gương mặt đại diện của nhiều hãng thời trang, làm đẹp đình đám như Louis Vuitton, Bulgari, Shiseido…

Lưu Diệc Phi tỏa sáng chốn đông người, nhan sắc thế nào là 'đẳng cấp minh tinh'? - Ảnh 4Lưu Diệc Phi tỏa sáng chốn đông người, nhan sắc thế nào là 'đẳng cấp minh tinh'? - Ảnh 5Lưu Diệc Phi tỏa sáng chốn đông người, nhan sắc thế nào là 'đẳng cấp minh tinh'? - Ảnh 6Lưu Diệc Phi tỏa sáng chốn đông người, nhan sắc thế nào là 'đẳng cấp minh tinh'? - Ảnh 7Lưu Diệc Phi tỏa sáng chốn đông người, nhan sắc thế nào là 'đẳng cấp minh tinh'? - Ảnh 8

Theo Sina, sự nghiệp và danh tiếng Lưu Diệc Phi khởi sắc khi chuyển sang hoạt động ở lĩnh vực truyền hình. Cô hiện được nhiều thương hiệu cao cấp, nhà sản xuất săn đón. Trước đó, tên tuổi của nữ diễn viên lao dốc không phanh khi liên tục có tác phẩm điện ảnh công chiếu thất bại.

Lưu Diệc Phi nhận danh phận đại sứ trang sức mới, sánh ngang với Lisa BlackPink

Lưu Diệc Phi nhận danh phận đại sứ trang sức mới, sánh ngang với Lisa BlackPink

Bên cạnh khả năng diễn xuất và nhan sắc xinh đẹp, Lưu Diệc Phi còn gây ấn tượng với tài nguyên thời trang đáng mơ ước.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi nhan sắc Lưu Diệc Phi sao hoa ngữ sao châu á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Lưu Diệc Phi nhận danh phận đại sứ trang sức mới, sánh ngang với Lisa BlackPink

Lưu Diệc Phi nhận danh phận đại sứ trang sức mới, sánh ngang với Lisa BlackPink

Tác phẩm của Lưu Diệc Phi và Vương Sở Nhiên tạo hiệu ứng tốt nhưng vẫn 'lép vế' trước nữ diễn viên này

Tác phẩm của Lưu Diệc Phi và Vương Sở Nhiên tạo hiệu ứng tốt nhưng vẫn 'lép vế' trước nữ diễn viên này

'Tình cũ màn ảnh' Lưu Diệc Phi xác nhận sánh đôi với Châu Vũ Đồng trong Sắc Xuân Gửi Người Tình

'Tình cũ màn ảnh' Lưu Diệc Phi xác nhận sánh đôi với Châu Vũ Đồng trong Sắc Xuân Gửi Người Tình

Nhân Sinh Lộ Dao của 'tình cũ màn ảnh' Lưu Diệc Phi và Lý Thấm công bố lịch lên sóng chính thức khiến khán giả phấn khích

Nhân Sinh Lộ Dao của 'tình cũ màn ảnh' Lưu Diệc Phi và Lý Thấm công bố lịch lên sóng chính thức khiến khán giả phấn khích

Rộ tin Lưu Diệc Phi 'đánh bại' Dương Tử, sánh đôi cùng Tiêu Chiến tại Đêm hội Weibo?

Rộ tin Lưu Diệc Phi 'đánh bại' Dương Tử, sánh đôi cùng Tiêu Chiến tại Đêm hội Weibo?

Chia tay Lưu Diệc Phi trong Đi Đến Nơi Có Gió, Lý Hiện chuẩn bị 'nên duyên' Châu Đông Vũ ở một vùng nông thôn khác, netizen lo lắng sốt vó một điều?

Chia tay Lưu Diệc Phi trong Đi Đến Nơi Có Gió, Lý Hiện chuẩn bị 'nên duyên' Châu Đông Vũ ở một vùng nông thôn khác, netizen lo lắng sốt vó một điều?

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 1 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới