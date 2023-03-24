Lưu Diệc Phi nhận danh phận đại sứ trang sức mới, sánh ngang với Lisa BlackPink

Sao quốc tế 24/03/2023 15:19

Bên cạnh khả năng diễn xuất và nhan sắc xinh đẹp, Lưu Diệc Phi còn gây ấn tượng với tài nguyên thời trang đáng mơ ước.

Mới đây, thương hiệu trang sức, phụ kiện cao cấp của Ý Bulgari chính thức công bố, diễn viên Trung Quốc Lưu Diệc Phi trở thành “nàng thơ” mới của Bulgari, với danh phận đại sứ toàn cầu.

Trên fanpage của hãng, Bulgari giới thiệu: "Chào mừng Lưu Diệc Phi, ngay hôm nay chính thức gia nhập BVLGARI, trở thành người phát ngôn thương hiệu toàn cầu. Trong cảnh quan rực rỡ của linh xà, BST trang sức SERPENTI diễn giải tư thế uyển chuyển, viên sapphire trong suốt quanh cổ phản ánh sức mạnh phi thường".

Thông tin Lưu Diệc Phi trở thành “nàng thơ" Bulgari nhanh chóng leo lên Top 1 hotsearch (xu hướng tìm kiếm) nền tảng Weibo. Nhiều thông tin khác liên quan đến “thần tiên tỷ tỷ" cũng được quan tâm.

Lưu Diệc Phi nhận danh phận đại sứ trang sức mới, sánh ngang với Lisa BlackPink - Ảnh 1

Hiện tại, Trung Quốc mới có hai ngôi sao được Bulgari lựa chọn làm đại diện toàn cầu gồm Thư Kỳ và Lưu Diệc Phi. Thư Kỳ lên danh phận đại sứ toàn cầu đầu tháng 2 năm nay. Một số ngôi sao Hoa ngữ khác như Đồng Lệ Á, Dương Dương, Ngô Lỗi… cũng là đại sứ Bulgari khu vực Trung Quốc.

Với danh phận mới, Lưu Diệc Phi đã ngang hàng với những đại sứ toàn cầu Bulgari trên toàn thế giới như nữ thần tượng Lisa (Blackpink), hoa hậu Priyanka Chopra, diễn viên Anna Hathaway, diễn viên Zendaya.

 

Lưu Diệc Phi nhận danh phận đại sứ trang sức mới, sánh ngang với Lisa BlackPink - Ảnh 2Lưu Diệc Phi nhận danh phận đại sứ trang sức mới, sánh ngang với Lisa BlackPink - Ảnh 3Lưu Diệc Phi nhận danh phận đại sứ trang sức mới, sánh ngang với Lisa BlackPink - Ảnh 4Lưu Diệc Phi nhận danh phận đại sứ trang sức mới, sánh ngang với Lisa BlackPink - Ảnh 5

Sau khi Đi đến nơi có gió hoàn tất giai đoạn lên sóng, Lưu Diệc Phi sang Mỹ nghỉ ngơi, ký hợp đồng và thực hiện chiến dịch quảng cáo cho một số thương hiệu.

Sự nghiệp và danh tiếng Lưu Diệc Phi khởi sắc khi chuyển sang hoạt động ở lĩnh vực truyền hình. Cô hiện được nhiều thương hiệu cao cấp, nhà sản xuất săn đón. Trước đó, tên tuổi của nữ diễn viên lao dốc không phanh khi liên tục có tác phẩm điện ảnh công chiếu thất bại.

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