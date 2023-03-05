'Nghe nói em thích tôi' của Vương Sở Nhiên không thể 'vượt mặt' phim Lưu Diệc Phi vì điều này

"Nghe nói em thích tôi" do Vương Sở Nhiên và Bành Quán Anh đảm nhận vai chính là một trong những bộ phim hiện đại, ngôn tình Trung Quốc gây chú ý những tháng đầu năm 2023. Nhan sắc của Vương Sở Nhiên trở thành đề tài hot sau khi phim phát sóng. Người đẹp được ví như "thần tiên tỉ tỉ" thế hệ mới. Do đó, nhiều khán giả còn dành lời khen và cho rằng Vương Sở Nhiên là người kế cận hoàn hảo Lưu Diệc Phi.

Tuy "gây sốt" là thế nhưng bộ phim này lại có thành tích không mấy khả thi. Phim kết thúc với điểm số Douban là 6,3 điểm. Đây là một số điểm không thấp, nhưng chỉ ở mức trung bình. Cụ thê,r, số lượng phim được đánh giá trên thang điểm 7 khá nhiều. Với thành tích này, Vương Sở Nhiên chưa thể vượt được Lưu Diệc Phi khi mà "Đi đến nơi có gió" trước đó của người đẹp này đạt tới 8,4 điểm Douban. Nhiều bình luận cho rằng chính nội dung ngày càng rườm rà là nguyên nhân khiến điểm của "Nghe nói em thích tôi" bị giảm.