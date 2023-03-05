'Nghe nói em thích tôi' của Vương Sở Nhiên không thể 'vượt mặt' phim Lưu Diệc Phi vì điều này

Tuy "gây sốt" là thế nhưng bộ phim "Nghe nói em thích tôi" do Vương Sở Nhiên và Bành Quán Anh diễn chính lại có thành tích không như kỳ vọng.
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"Nghe nói em thích tôi" do Vương Sở Nhiên và Bành Quán Anh đảm nhận vai chính là một trong những bộ phim hiện đại, ngôn tình Trung Quốc gây chú ý những tháng đầu năm 2023. Nhan sắc của Vương Sở Nhiên trở thành đề tài hot sau khi phim phát sóng. Người đẹp được ví như "thần tiên tỉ tỉ" thế hệ mới. Do đó, nhiều khán giả còn dành lời khen và cho rằng Vương Sở Nhiên là người kế cận hoàn hảo Lưu Diệc Phi.
Tuy "gây sốt" là thế nhưng bộ phim này lại có thành tích không mấy khả thi. Phim kết thúc với điểm số Douban là 6,3 điểm. Đây là một số điểm không thấp, nhưng chỉ ở mức trung bình. Cụ thê,r, số lượng phim được đánh giá trên thang điểm 7 khá nhiều. Với thành tích này, Vương Sở Nhiên chưa thể vượt được Lưu Diệc Phi khi mà "Đi đến nơi có gió" trước đó của người đẹp này đạt tới 8,4 điểm Douban. Nhiều bình luận cho rằng chính nội dung ngày càng rườm rà là nguyên nhân khiến điểm của "Nghe nói em thích tôi" bị giảm.
Ở tập cuối hai nhân vật chính Lưu Tranh (Vương Sở Nhiên) và Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh) sau những hiểu lầm, trắc trở cuối cùng vẫn cho nhau một cơ hội. Cụ thể, Ninh Chí Khiêm sau khi bị thương đã mất trí nhớ và không còn ký ức gì về Lưu Tranh. Bộ phim kết thúc bằng những dòng hồi tưởng của Ninh Chí Khiêm và sự vui sướng của Lưu Tranh khi thấy người thương đã hoàn toàn khỏe mạnh. Hai người cùng nhau vui đùa đầy hạnh phúc giữa khung cảnh lãng mạn.
Nhiều người cho rằng đây là một kết thúc không tệ. Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn cảm thấy không hài lòng vì phá vỡ nguyên tác. Bởi theo tiểu thuyết, cặp đôi sẽ có hai con và sống hạnh phúc nhưng ở phim lại không đề cập. Chính vì thế, phim gây nhiều tranh cãi, nhiều khán giả "ném đá" biên kịch và cho rằng ê-kíp đang "bi kịch hoá" nữ chính. Từ những lý do này khiến "Nghe nói em thích tôi" nhận điểm số thấp đáng tiếc dù diễn xuất của Vương Sở Nhiên và Bành Quán Anh được đánh giá khá cao.
Nội dung phim được chuyển thể từ tiểu thuyết kể về câu chuyện tình yêu "gương vỡ, lại lành" của cặp vợ chồng bác sĩ Lưu Tranh, Ninh Chí Khiêm. Ban đầu, cả hai kết hôn nhưng thiếu sự chia sẻ, thấu hiểu và Ninh Chí Khiêm bất ngờ sang Mỹ khiến Lưu Tranh quyết tâm ly hôn. Sau 6 năm, anh trở về, làm cùng bệnh viện với vợ cũ. Cả hai bắt đầu lại câu chuyện tình yêu, tình cảm gia đình.