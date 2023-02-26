Sau 36 tập, bộ phim "Nghe Nói Em Thích Tôi" do Vương Sở Nhiên và Bành Quán Anh đóng chính cũng đã chính thức khép lại.

"Nghe nói em thích tôi" là một trong những bộ phim Hoa ngữ gây chú ý nhất thời điểm hiện tại. Bộ phim được thực hiện dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cát Tường Dạ sáng tác vào năm 2015. Trong tiểu thuyết, Ninh Chí Khiêm sẽ được viên mãn bên Nguyễn Lưu Tranh. Khán giả hy vọng phim sẽ giữ nguyên chi tiết này.

Tuy nhiên, khi chuyển thể qua phim, biên kịch đã thay đổi một số tình tiết. Vậy nên, một số phân cảnh trong phim tạo nên những tranh luận với khán giả.

Ở tập cuối, Ninh Chí Khiêm đã mất trí nhớ và quên mất Lưu Tranh là ai. Sau đó, anh trở thành một phiên bản khác hoàn toàn với mình trước: Cởi mở, vui vẻ thay vì lạnh lùng, khó gần. Và đặc biệt, dù mất trí nhớ, anh vẫn có tình cảm với Lưu Tranh. Sau cùng, chuyện tình yêu của họ bắt đầu lại từ con số 0.

Bộ phim kết thúc bằng những dòng hồi tưởng của Ninh Chí Khiêm và sự vui sướng của Lưu Tranh khi thấy người thương đã hoàn toàn khỏe mạnh. Hai người cùng nhau vui đùa đầy hạnh phúc giữa khung cảnh đẹp tuyệt vời.

Mặc dù đây là một kết thúc không tệ. Tuy nhiên, các khán giả vẫn cảm thấy không hài lòng. Thậm chí, theo một số khán giả tình tiết này nếu xảy ra ở các tập cuối sẽ khiến phim "đầu voi đuôi chuột". Lý do là bởi lẽ ra, cặp đôi Ninh Chí Khiêm - Lưu Tranh còn có với nhau 2 "thiên thần nhỏ" nhưng tình tiết này lại không được đưa lên phim.

Dẫu vậy, nhưng điểm cộng của phim là màn tương tác tốt của hai nhân vật chính đóng Lưu Tranh - Ninh Chí Khiêm. Cặp đôi Vương Sở Nhiên - Bành Quán Anh thu về lượng fan đông đảo nhờ đóng bộ phim này.

Vương Sở Nhiên chứng minh kĩ năng diễn xuất, không cần danh xưng 'tiểu Lưu Diệc Phi' để 'cọ nhiệt' Tên tuổi của Vương Sở Nhiên đang tăng lên và nhận được sự quan tâm từ khán giả sau khi "Nghe nói em thích tôi" tạo cơn sốt ở Trung Quốc và một số quốc gia ở Châu Á.

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