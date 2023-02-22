Liệu Vương Sở Nhiên có dùng chiêu 'cọ nhiệt' với Dương Dương để bước lên hàng đỉnh lưu?

Mới đây, cư dân mạng bàn luận về việc quảng bá đúng cách, Vương Sở Nhiên sẽ sớm vươn lên hàng "đỉnh lưu", sánh ngang cùng với các "tiền bối" như Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử.

Ở thời điểm hiện tại, bộ phim Nghe nói em thích tôi (Love Heals) đạt được những thành tích khả quan khi lên sóng. Dù chỉ là dự án nhỏ với dàn diễn viên hạng B, tác phẩm đã vươn lên xếp vị trí đầu tiên về chỉ số truyền thông trên Vlinkage, chỉ số Datawin đạt 1,4. Bên cạnh đó, hai diễn viên chính Vương Sở Nhiên và Bành Quán Anh đều lọt top diễn viên hot nhất hiện tại. Trong phim, Vương Sở Nhiên khoe trọn vẻ đẹp dịu dàng nữ tính và cũng rất trong trẻo của mình. Đường nét có nhiều điểm giống với Lưu Diệc Phi khiến mỹ nhân họ Vương được gọi là bản sao của đàn chị. Ngoài nhan sắc ấn tượng, Vương Sở Nhiên còn được khen có diễn xuất tốt, khả năng tạo chemistry với bạn diễn cũng tự nhiên.

Mới đây, trên mạng có ý kiến cho rằng với bệ đỡ là Nghe Nói Em Thích Tôi cùng với việc quảng bá hình ảnh đúng cách, Vương Sở Nhiên sẽ sớm vươn lên hàng đỉnh lưu. Ngoài ra, việc gắn chặt với Dương Dương để quảng bá cho bộ phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi cũng sẽ giúp cô nàng nổi tiếng hơn.

Trước đó, Vương Sở Nhiên đã cùng hợp tác với Dương Dương trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi. Từ những hình ảnh hậu trường được đưa ra, cặp đôi này nhận được vô số lời khen ngợi. Đều là những ngôi sao có ngoại hình đẹp vậy nên Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi được dự đoán sẽ khiến khán giả thỏa mãn phần nhìn khi phim lên sóng. Nếu biết nắm bắt thời cơ, cô nàng sẽ dễ dàng vươn lên hàng ngũ đỉnh lưu lượng hiện nay. Vương Sở Nhiên sinh năm 1999, được mệnh danh là "em họ quốc dân" nhờ vai Liễu Tích Âm trong phim Tướng quân ở trên, ta ở dưới. Nữ diễn viên cao 1,72 m, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. Ngoài ra, cô còn tham gia hai tác phẩm truyền hình khác là Thanh bình nhạc và Yến vân đài. Năm 2020, Vương Sở Nhiên còn tham gia show giải trí Diễn viên mời vào chỗ 2. Trong những phần thi đầu, cô từng bị đạo diễn Nhĩ Đông Thăng nhận xét là có ngoại hình nhưng thiếu khí chất. Không chùn bước bởi sự đánh giá tiêu cực từ tiền bối, Vương Sở Nhiên dần chứng minh sự tiến bộ và được đạo diễn phim Môn đồ đánh giá là "một bình hoa giàu cảm xúc". Sắp tới, khán giả gặp cô qua hai bộ phim Khói lửa nhân gian của tôi, đóng cặp với Dương Dương và Ngọc cốt dao diễn chung với Tiêu Chiến, Nhậm Mẫn.

Không ăn theo danh xưng 'Tiểu Lưu Diệc Phi', Vương Sở Nhiên chứng minh mình là 'độc nhất vô nhị' bằng thực lực Vương Sở Nhiên hiện đang nhận được sự quan tâm và yêu thích của đông đảo khán giả nhờ thành công của bộ phim "Nghe nói em thích tôi", đóng cùng nam chính Bành Quán Anh.

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