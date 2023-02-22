Liệu Vương Sở Nhiên có dùng chiêu 'cọ nhiệt' với Dương Dương để bước lên hàng đỉnh lưu?

Sao quốc tế 22/02/2023 13:37

Mới đây, cư dân mạng bàn luận về việc quảng bá đúng cách, Vương Sở Nhiên sẽ sớm vươn lên hàng "đỉnh lưu", sánh ngang cùng với các "tiền bối" như Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử.

Ở thời điểm hiện tại, bộ phim Nghe nói em thích tôi (Love Heals) đạt được những thành tích khả quan khi lên sóng. Dù chỉ là dự án nhỏ với dàn diễn viên hạng B, tác phẩm đã vươn lên xếp vị trí đầu tiên về chỉ số truyền thông trên Vlinkage, chỉ số Datawin đạt 1,4. Bên cạnh đó, hai diễn viên chính Vương Sở Nhiên và Bành Quán Anh đều lọt top diễn viên hot nhất hiện tại.

Trong phim, Vương Sở Nhiên khoe trọn vẻ đẹp dịu dàng nữ tính và cũng rất trong trẻo của mình. Đường nét có nhiều điểm giống với Lưu Diệc Phi khiến mỹ nhân họ Vương được gọi là bản sao của đàn chị. Ngoài nhan sắc ấn tượng, Vương Sở Nhiên còn được khen có diễn xuất tốt, khả năng tạo chemistry với bạn diễn cũng tự nhiên.

 Liệu Vương Sở Nhiên có dùng chiêu 'cọ nhiệt' với Dương Dương để bước lên hàng đỉnh lưu? - Ảnh 1

Mới đây, trên mạng có ý kiến cho rằng với bệ đỡ là Nghe Nói Em Thích Tôi cùng với việc quảng bá hình ảnh đúng cách, Vương Sở Nhiên sẽ sớm vươn lên hàng đỉnh lưu. Ngoài ra, việc gắn chặt với Dương Dương để quảng bá cho bộ phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi cũng sẽ giúp cô nàng nổi tiếng hơn.

Trước đó, Vương Sở Nhiên đã cùng hợp tác với Dương Dương trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi. Từ những hình ảnh hậu trường được đưa ra, cặp đôi này nhận được vô số lời khen ngợi. Đều là những ngôi sao có ngoại hình đẹp vậy nên Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi được dự đoán sẽ khiến khán giả thỏa mãn phần nhìn khi phim lên sóng. Nếu biết nắm bắt thời cơ, cô nàng sẽ dễ dàng vươn lên hàng ngũ đỉnh lưu lượng hiện nay.

 

Liệu Vương Sở Nhiên có dùng chiêu 'cọ nhiệt' với Dương Dương để bước lên hàng đỉnh lưu? - Ảnh 2Liệu Vương Sở Nhiên có dùng chiêu 'cọ nhiệt' với Dương Dương để bước lên hàng đỉnh lưu? - Ảnh 3

 

Vương Sở Nhiên sinh năm 1999, được mệnh danh là "em họ quốc dân" nhờ vai Liễu Tích Âm trong phim Tướng quân ở trên, ta ở dưới. Nữ diễn viên cao 1,72 m, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. Ngoài ra, cô còn tham gia hai tác phẩm truyền hình khác là Thanh bình nhạc và Yến vân đài.

Năm 2020, Vương Sở Nhiên còn tham gia show giải trí Diễn viên mời vào chỗ 2. Trong những phần thi đầu, cô từng bị đạo diễn Nhĩ Đông Thăng nhận xét là có ngoại hình nhưng thiếu khí chất. Không chùn bước bởi sự đánh giá tiêu cực từ tiền bối, Vương Sở Nhiên dần chứng minh sự tiến bộ và được đạo diễn phim Môn đồ đánh giá là "một bình hoa giàu cảm xúc".

Sắp tới, khán giả gặp cô qua hai bộ phim Khói lửa nhân gian của tôi, đóng cặp với Dương Dương và Ngọc cốt dao diễn chung với Tiêu Chiến, Nhậm Mẫn.

Không ăn theo danh xưng 'Tiểu Lưu Diệc Phi', Vương Sở Nhiên chứng minh mình là 'độc nhất vô nhị' bằng thực lực

Không ăn theo danh xưng 'Tiểu Lưu Diệc Phi', Vương Sở Nhiên chứng minh mình là 'độc nhất vô nhị' bằng thực lực

Vương Sở Nhiên hiện đang nhận được sự quan tâm và yêu thích của đông đảo khán giả nhờ thành công của bộ phim "Nghe nói em thích tôi", đóng cùng nam chính Bành Quán Anh.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Sở Nhiên phim của Vương Sở Nhiên Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi Dương Dương sao hoa ngữ sao châu á Nghe nói em thích tôi

TIN LIÊN QUAN

Không ăn theo danh xưng 'Tiểu Lưu Diệc Phi', Vương Sở Nhiên chứng minh mình là 'độc nhất vô nhị' bằng thực lực

Không ăn theo danh xưng 'Tiểu Lưu Diệc Phi', Vương Sở Nhiên chứng minh mình là 'độc nhất vô nhị' bằng thực lực

'Tiểu Lưu Diệc Phi' Vương Sở Nhiên nỗ lực thay đổi diễn xuất khi sánh đôi cùng 'tra nam' Bành Quán Anh

'Tiểu Lưu Diệc Phi' Vương Sở Nhiên nỗ lực thay đổi diễn xuất khi sánh đôi cùng 'tra nam' Bành Quán Anh

Vương Sở Nhiên gây sốt mạng xã hội với loạt ảnh quá khứ, hóa ra khí chất 'thần tiên tỷ tỷ' đã có sẵn ngay từ bé

Vương Sở Nhiên gây sốt mạng xã hội với loạt ảnh quá khứ, hóa ra khí chất 'thần tiên tỷ tỷ' đã có sẵn ngay từ bé

Vương Sở Nhiên kết hôn với 'tra nam' Bành Quán Anh trong 'Nghe nói em thích tôi', hấp dẫn ra sao mà 'gây bão' cõi mạng?

Vương Sở Nhiên kết hôn với 'tra nam' Bành Quán Anh trong 'Nghe nói em thích tôi', hấp dẫn ra sao mà 'gây bão' cõi mạng?

Vương Sở Nhiên được lòng netizen khi rộ tin đóng vai Ôn Dĩ Phàm trong phim 'Khó dỗ dành'

Vương Sở Nhiên được lòng netizen khi rộ tin đóng vai Ôn Dĩ Phàm trong phim 'Khó dỗ dành'

Hứa Khải lại 'đốn tim' fan với tạo hình siêu đẹp, chuẩn dáng tổng tài trong 'Em đẹp hơn ánh sao'

Hứa Khải lại 'đốn tim' fan với tạo hình siêu đẹp, chuẩn dáng tổng tài trong 'Em đẹp hơn ánh sao'

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 5 giờ 19 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới