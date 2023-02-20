Hứa Khải lại 'đốn tim' fan với tạo hình siêu đẹp, chuẩn dáng tổng tài trong 'Em đẹp hơn ánh sao'

Đàm Tùng Vận và Hứa Khải vừa qua đã xác nhận tham gia dự án ngôn tình mới mang tên Em Đẹp Hơn Ánh Sao . Phim do Trần Sướng làm đạo diễn, có nội dung được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách của Cửu Nguyệt Hi.

Mới đây, một số hình ảnh của Hứa Khải tại phim trường trong tạo hình tổng tài đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Dù diễn xuất chưa biết ra sao nhưng khó thể phủ nhận, nam ngôi sao vẫn rất điển trai và cuốn hút. Khuôn mặt của anh gây ấn tượng với vẻ soái ca, ra dáng tổng tài, đầy vẻ điển trai và lãng tử.

Ngay từ những ngày đầu có thông tin về bộ phim, việc Đàm Tùng Vận - Hứa Khải bắt tay hợp tác đã gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội, nhất là đối với người hâm mộ của mỹ nhân họ Đàm. Đáng nói, Đàm Tùng Vận vốn là một diễn viên thực tích đầy mình nhưng lại bình phiên với Hứa Khải đã khiến fan vô cùng tức giận. Sự việc ầm ĩ đến nỗi không ít người hâm mộ đã tuyên bố rời fandom ngay trong khoảng thời gian lễ khai máy Em Đẹp Hơn Ánh Sao diễn ra.

Nhưng dù vậy, trong sự nghiệp của mình, Đàm Tùng Vận thường có duyên diễn cùng ai là nâng tầm người đó, hi vọng cái “duyên” này tiếp được nối dài khi đóng cùng Hứa Khải – ngôi sao gàn đây gặp khá nhiều vận đen trong sự nghiệp. Sự kết hợp của cả hai được mong đợi sẽ làm nên chuyện trong tương lai.

Phim Em Đẹp Hơn Ánh Sao kể về Kỷ Tinh (Đàm Tùng Vận) - một cô gái tài giỏi, là nhân tài khoa học kỹ thuật luôn làm việc cẩn trọng và tận tâm. Vì để thực hiện ước mơ, Kỷ Tinh đã nghỉ việc không chút do dự, sau đó cô cùng nhóm bạn đã bước vào con đường khởi nghiệp với không ít chông gai, thử thách.

Trong lúc tuyệt vọng, Kỷ Tinh đã được giám đốc Hàn Đình (Hứa Khải) giúp đỡ. Những tưởng sẽ dễ dàng vượt qua mọi thứ thì bất ngờ thay, cùng thời điểm này, Kỷ Tinh lại "đánh mất" mối tình đã duy trì đến 7 năm dài. Nỗi đau đó đã khiến Kỷ Tinh mất đi phương hướng, may mắn là Hàn Đình và những người anh em luôn ở bên cạnh bảo vệ, giúp Kỷ Tinh tìm lại nụ cười.

Ngoài Đàm Tùng Vận, Hứa Khải, Em Đẹp Hơn Ánh Sao còn có sự góp mặt của các diễn viên trẻ như Hà Thụy Hiền, Châu Đại Vi, Vương Y Lan, Cao Hàn,...