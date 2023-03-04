Vương Sở Nhiên, Lưu Diệc Phi và sao Hoa ngữ gây ấn tượng nhờ ngoại hình hơn kĩ năng diễn xuất

Ngôi sao sinh năm 1989 xuất thân là người mẫu, nhờ danh tiếng và mối quan hệ trong ngành nên được giao diễn chính một số bộ phim như Vân Trung Ca, Cô phương bất tự thưởng, Người bạn thật sự của tôi, Thời đại lập nghiệp.

Diễn xuất yếu kém khiến phim có cô trong vai chính bị xếp vào nhóm "thảm họa". Thậm chí, cho tới thời điểm hiện tại, kĩ năng diễn xuất của nữ diễn viên trong nhiều bộ phim bị nhận xét đơ cứng và một màu, đặc biệt cô thường hay trợn mắt khiến khán giả ngán ngẩm.

Mặc dù đã diễn xuất nhiều năm, nhưng khán giả vẫn cho rằng, cô không hợp với việc đi đóng phim, chỉ hợp với việc làm người mẫu. Diễn xuất của cô luôn là đề tài gây tranh cãi, nhưng với nhan sắc của mình, cô vẫn được ưu ái để các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng".

Lưu Diệc Phi

Nữ diễn viên 8x thành danh với vai diễn Tiểu long nữ trong bộ phim Thần điêu đại hiệp, nhưng điều mà khán giả nhớ tới cô lại vẻ đẹp “thần tiên tỉ tỉ” chứ không phải là diễn xuất. Khi cô tham gia bộ phim điện ảnh Hoa Mộc Lan, tại thời điểm khởi chiếu diễn xuất của nữ diễn viên sinh năm 1987 chính là đề tài gây tranh cãi. Mặc dù có nhan sắc nổi bật nhưng diễn xuất của cô được đánh giá là một màu, chưa thể hiện được cảm xúc.

Diễn viên 8x từng tham gia các bộ phim như: Thiên long bát bộ, Hóa ra anh vẫn ở đây, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Hoa Mộc Lan,... Cho tới tận bây giờ, nhan sắc của Lưu Diệc Phi qua bao năm tháng vẫn được xem là một biểu tượng của màn ảnh xứ Trung. Thời gian qua, việc lựa chọn những bộ phim phù hợp giúp cô phần nào cải thiện diễn xuất

Vương Sở Nhiên

Nữ diễn viên sinh năm 1999 và xuất thân từ Học viện Hý kịch Thượng Hải. Ngay từ lần đầu xuất hiện trên màn ảnh, cô vào vai Liễu Tích Âm trong bộ phim Tướng quân ở trên ta ở dưới, mặc dù chỉ là một vai phụ nhưng với nhan sắc nổi bật của mình, cô đã gây được ấn tượng với khán giả. Cô tham gia diễn kịch nói từ thời cấp ba, từng đoạt giải cá nhân xuất sắc tại Liên hoan kịch dành cho học sinh trung học Thượng Hải.

Diễn viên 9x đi lên từ những vai phụ sau đó được đạo diễn giao cho những vai chính. Với vẻ ngoài xinh đẹp của mình, cô được nhiều khán giả yêu thích và nhớ đến do có ngoại hình khá giống đàn chị Lưu Diệc Phi.

Sau bộ phim "Nghe nói em thích tôi", Vương Sở Nhiên càng được khán giả biết đến nhiều hơn. Ngoại trừ gương mặt xinh đẹp giống đàn chị Lưu Diệc Phi, sự cố gắng trong diễn xuất của cô nàng cũng được khán giả ghi nhận. "Nghe nói em thích tôi" là phim đầu tiên cô đóng chính phát sóng. Năm nay, người đẹp còn có phim "Khói lửa nhân gian của tôi", đóng cùng Dương Dương.