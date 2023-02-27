'Tiểu Lưu Diệc Phi' Vương Sở Nhiên thay thế Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia dự án phim lớn, hứa hẹn lấn lướt Triệu Lộ Tư?

Sao quốc tế 27/02/2023 07:45

Vương Sở Nhiên hiện đang là một trong những nữ diễn viên nhận được sự quan tâm lớn của công chúng sau thành công của bộ phim Nghe Nói Em Thích Tôi.

Nhờ thành công của Nghe Nói Em Thích Tôi, Vương Sở Nhiên đã trở nên nổi tiếng hơn hẳn so với hồi đảm nhận các vai phụ ở Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới và Thanh Bình Nhạc. Nhân vật Nguyễn Lưu Tranh do Vương Sở Nhiên đảm nhận cũng là điểm sáng của phim. Nữ diễn viên có đôi mắt to tròn đầy cảm xúc và đượm buồn, diễn xuất tự nhiên. Nhiều người gọi Lưu Tranh là "cô vợ quốc dân".

Gần đây, có nguồn tin cho biết Vương Sở Nhiên đang được nhắm đến cho vai nữ chính trong dự án cổ trang Kiều Tàng. Thông tin này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

'Tiểu Lưu Diệc Phi' Vương Sở Nhiên thay thế Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia dự án phim lớn, hứa hẹn lấn lướt Triệu Lộ Tư? - Ảnh 1

Trước đó, Kiều Tàng từng ấn định nữ chính là Dương Mịch, sau này có tin đã chuyển sang Địch Lệ Nhiệt Ba. Đây là một dự án quan trọng của Gia Hành vậy nên việc để “gà nhà” đóng chính cũng là điều dễ hiểu. Chính vì vậy nhiều người tỏ ra bất ngờ khi Vương Sở Nhiên lại được chọn đóng chính ở Kiều Tàng.

 

Từ tình hình này, không khó để nhận ra Nghe Nói Em Thích Tôi đã giúp Vương Sở Nhiên rất nhiều. Có nguồn tin tiết lộ hiện tại các dự án cô nàng tiếp xúc hầu hết đều là cấp S. Với tình hình hiện tại, nàng tiểu Lưu Diệc Phi được cho là sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai. Thậm chí, Vương Sở Nhiên còn có thể sớm ngang bằng hoặc cũng có thể lấn lướt cả Triệu Lộ Tư.

 

'Tiểu Lưu Diệc Phi' Vương Sở Nhiên thay thế Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia dự án phim lớn, hứa hẹn lấn lướt Triệu Lộ Tư? - Ảnh 2

Vương Sở Nhiên sinh năm 1999, được mệnh danh là "em họ quốc dân" nhờ vai Liễu Tích Âm trong phim Tướng quân ở trên, ta ở dưới. Nữ diễn viên cao 1,72 m, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. Ngoài ra, cô còn tham gia hai tác phẩm truyền hình khác là Thanh bình nhạc và Yến vân đài.

 

Năm 2020, Vương Sở Nhiên còn tham gia show giải trí Diễn viên mời vào chỗ 2. Trong những phần thi đầu, cô từng bị đạo diễn Nhĩ Đông Thăng nhận xét là có ngoại hình nhưng thiếu khí chất. Không chùn bước bởi sự đánh giá tiêu cực từ tiền bối, Vương Sở Nhiên dần chứng minh sự tiến bộ và được đạo diễn phim Môn đồ đánh giá là "một bình hoa giàu cảm xúc".

 

Sắp tới, khán giả gặp cô qua hai bộ phim Khói lửa nhân gian của tôi, đóng cặp với Dương Dương và Ngọc cốt dao diễn chung với Tiêu Chiến, Nhậm Mẫn.

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Sau 36 tập, bộ phim "Nghe Nói Em Thích Tôi" do Vương Sở Nhiên và Bành Quán Anh đóng chính cũng đã chính thức khép lại.

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