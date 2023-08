'Tiểu Lưu Diệc Phi' Vương Sở Nhiên thay thế Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia dự án phim lớn, hứa hẹn lấn lướt Triệu Lộ Tư?

Nhờ thành công của Nghe Nói Em Thích Tôi, Vương Sở Nhiên đã trở nên nổi tiếng hơn hẳn so với hồi đảm nhận các vai phụ ở Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới và Thanh Bình Nhạc. Nhân vật Nguyễn Lưu Tranh do Vương Sở Nhiên đảm nhận cũng là điểm sáng của phim. Nữ diễn viên có đôi mắt to tròn đầy cảm xúc và đượm buồn, diễn xuất tự nhiên. Nhiều người gọi Lưu Tranh là "cô vợ quốc dân".

Gần đây, có nguồn tin cho biết Vương Sở Nhiên đang được nhắm đến cho vai nữ chính trong dự án cổ trang Kiều Tàng. Thông tin này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.