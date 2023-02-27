Triệu Lệ Dĩnh chuyển hình đóng phim điện ảnh, liệu có 'vượt mặt' được Dương Mịch, Lưu Diệc Phi?

Từ một ngôi sao bị chê bai nhiều về ngoại hình, diễn xuất non tay và chỉ hợp đóng phim thị trường, Triệu Lệ Dĩnh vài năm qua đã có bước chuyển mạnh trong sự nghiệp.

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh được truyền thông Hoa ngữ đánh giá có diễn xuất tiến hộ hơn nhiều so với Lưu Diệc Phi, Dương Mịch. Cụ thể, nữ diễn viên tiếp tục nhận thêm kỷ lục mới khi bộ phim "Sở Kiều truyện" đã vượt mốc 100 tỉ lượt xem, trở thành là nữ diễn viên Hoa ngữ đầu tiên đạt được thành tích khủng này trên Douyin.

Điều này giúp cô vượt mặt nhiều cái tên cùng thời khác như Dương Mịch, Lưu Diệc Phi, thậm chí những thế hệ sau này Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba.

Sau nhiều năm theo đuổi sự nghiệp, Triệu Lệ Dĩnh luôn biết cách giữ sức hút với khán giả. Cô liên tục thay đổi hình ảnh trên phim từ cổ trang, hiện đại đến chính kịch. Chính vì thế, cái tên Triệu Lệ Dĩnh luôn mới mẻ trong mắt công chúng.

Hiện tại, ngoài bộ "Dữ Phượng Hành" đã quay xong, Triệu Lệ Dĩnh còn có thêm một phim điện ảnh nữa đang ghi hình là "Hổ Lang Chi Lộ", hợp tác cùng Tiêu Ương. Với đề tài tội phạm, phim hướng tới sẽ tham gia tranh các giải thưởng uy tín trong tương lai.

Những hình ảnh đầu tiên của "Hổ Lang Chi Lộ" là khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh đang làm việc cùng đoàn phim đã xuất hiện trên Weibo. Về tạo hình, Triệu Lệ Dĩnh mặc áo khoác dài, tóc cắt ngắn trông khá lạ mắt. Tạo hình này có phần khác biệt so với hình ảnh tóc dài dịu dàng, đằm thắm trước đây của Triệu Lệ Dĩnh.

Hổ Lang Chi Lộ là phim điện ảnh khai thác đề tài tội phạm, do Ngũ Bách làm đạo diễn, chính thức khai máy từ ngày 14.2 vừa qua. Ngoài Triệu Lệ Dĩnh, phim còn có sự góp mặt của Tiêu Ương và Phùng Đức Luân. Nhiều người cho rằng Triệu Lệ Dĩnh là một trong những ngôi sao có hướng đi rất khôn ngoan. Cô không hoàn toàn bỏ đi thể loại phim giúp bản thân trở thành "nữ hoàng rating" - cổ trang, tiên hiệp mà luôn có sự đan xen với các tác phẩm hiện đại, chính kịch.

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