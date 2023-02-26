Triệu Lệ Dĩnh để lộ tạo hình tóc ngắn lạ mắt trong dự án phim mới, dân tình 'đứng ngồi không yên'

Mới đây, những hình ảnh đầu tiên ghi lại khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh đang làm việc cùng đoàn phim "Hổ Lang Chi Lộ" đã xuất hiện trên Weibo và được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ. Trong ảnh, Triệu Lệ Dĩnh mặc áo khoác dài, tóc cắt ngắn trông khá lạ mắt. Tạo hình này có phần khác biệt so với hình ảnh tóc dài dịu dàng, đằm thắm trước đây của nữ diễn viên.

Trong những nghệ sĩ nổi tiếng hiện nay của Hoa ngữ, Triệu Lệ Dĩnh đang là cái tên có sức ảnh hưởng và địa vị cao tại làng giải trí . Sở hữu sự nghiệp đáng mơ ước cùng một nhan sắc trường tồn với năm tháng, mỹ nhân họ Triệu chính là "bạch nguyệt quang" trong lòng rất nhiều người hâm mộ.

Với vai diễn trong Hổ Lang Chi Lộ, Triệu Lệ Dĩnh sẽ thể hiện cá tính mạnh mẽ, quyết liệt hơn. Dẫu vậy, vẫn có một số người cho là Triệu Lệ Dĩnh ăn mặc có phần quê mùa, trang phục và kiểu tóc như đang dìm bớt nhan sắc rực rỡ vốn có của cô. Đây là phim điện ảnh khai thác đề tài tội phạm, do Ngũ Bách làm đạo diễn, chính thức khai máy từ 14/2. Ngoài Triệu Lệ Dĩnh, phim còn có sự góp mặt của Tiêu Ương và Phùng Đức Luân.

Trước Hổ Lang Chi Lộ, Triệu Lệ Dĩnh đã hoàn thành xong dự án cổ trang mang tên Dữ Phượng Hành. Dự án này được đánh giá là có khả năng gây sốt vì đánh dấu sự tái hợp giữa Triệu Lệ Dĩnh với Lâm Canh Tân.

Dữ Phượng Hành có nội dung kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh). Sau khi trốn xuống trần gian, cô gặp nạn và được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp. Về sau, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ dù không biết thân phận thật sự của anh. Đến lúc quay lại ma giới, Thẩm Ly mới phát hiện ra chuyện Hành Chỉ chính là người đã ban mối hôn sự oan nghiệt, khiến cô tức giận đến mức phải từ chối. Từ thời điểm này, mối quan hệ yêu hận đan xen với nhiều tình tiết bi thương xen lẫn hạnh phúc giữa 2 nhân vật mới thực sự bắt đầu.