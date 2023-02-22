Triệu Lệ Dĩnh 'thống trị' Douyin với 100 tỷ lượt xem, chính thức 'lật đổ' ngôi vương của Dương Tử

Sao quốc tế 22/02/2023 22:24

Triệu Lệ Dĩnh mới đây đã xác lập kỷ lục với 100 tỷ lượt xem trên Douyin, mỹ nhân hot nhất chính là đây.

Triệu Lệ Dĩnh được biết đến là nữ diễn viên lứa 85 cực kỳ nổi tiếng hiện nay khi có sự nghiệp ngày càng "lên như diều gặp gió". Cô nàng có trong tay vô số tác phẩm thành công, gần đây nhất phải kể đến hai bộ phim chuyển hình là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ. 

Triệu Lệ Dĩnh 'thống trị' Douyin với 100 tỷ lượt xem, chính thức 'lật đổ' ngôi vương của Dương Tử - Ảnh 1

Sau một thời gian hoạt động sôi nổi của Triệu Lệ Dĩnh đã giúp nữ diễn viên càng trở nên bùng nổ trên mạng xã hội tại Trung Quốc lẫn quốc tế. Mới đây Triệu Lệ Dĩnh lại khiến dân tình rần rần vì mới lập thành tích cực khủng trên nền tảng mạng xã hội Douyin.

Theo đó, tổng lượt xem của hashtag Triệu Lệ Dĩnh trên Douyin vượt mốc 100 tỷ views, thành tích này giúp nàng tiểu hoa trở thành sao nữ đầu tiên có lượt xem cao nhất trên nền tảng. Đây là con số vô cùng lớn khiến người hâm mộ của cô tự hào, hãnh diện và vui mừng.

Triệu Lệ Dĩnh 'thống trị' Douyin với 100 tỷ lượt xem, chính thức 'lật đổ' ngôi vương của Dương Tử - Ảnh 2

Douyin là mạng xã hội khá phổ biến ở Trung Quốc, không chỉ Triệu Lệ Dĩnh mà nhiều minh tinh nổi tiếng khác cũng sử dụng. Dù chỉ mới lập tài khoản Douyin vào giữa năm 2020, Triệu Lệ Dĩnh đã vượt mặt nhiều đồng nghiệp để trở thành nữ minh tinh đầu tiên có lượt xem kỷ lục trên Douyin.

Triệu Lệ Dĩnh 'thống trị' Douyin với 100 tỷ lượt xem, chính thức 'lật đổ' ngôi vương của Dương Tử - Ảnh 3

Trước đó vào đầu tháng 12/2022, Dương Tử là nữ nghệ sĩ đầu tiên xác lập kỷ lục có lượt xem cao nhất trên Douyin với hơn 90 tỷ lượt xem. Thế nhưng, với cú bùng nổ sau hàng loạt thành công của các bộ phim tham gia, Triệu Lệ Dĩnh đã chính thức lật đổ và vươn lên nắm giữ ngôi vương.

Với thành tích tương tự, Tiêu Chiến cũng chính là sao nam cũng như là nghệ sĩ đầu tiên thiết lập kỷ lục 100 tỷ view trên nền tảng này. Đây là những thành tích đáng mơ ước của Triệu Lệ Dĩnh lẫn Tiêu Chiến mà không phải bất cứ sao nào cũng làm được. 

Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu bước chân vào Cbiz năm 2006 nhưng chỉ được giao những vai diễn nhỏ và ít được chú ý. Hiện tại, sau 7 năm hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, nàng tiểu hoa đã “vượt mặt” loạt bạn diễn khác và có địa vị vững chắc trong Cbiz. 

Triệu Lệ Dĩnh 'thống trị' Douyin với 100 tỷ lượt xem, chính thức 'lật đổ' ngôi vương của Dương Tử - Ảnh 4

Triệu Lệ Dĩnh dần chứng minh thực lực của mình và nhận được nhiều giải thưởng danh giá như “Nữ Thần Kim Ưng”, “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”, “Nữ diễn viên được công chúng yêu thích nhất”,... Danh xưng “Nữ hoàng màn ảnh” cũng ra đời từ đó. 

Hiện tại, bộ phim Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính đã bước vào khâu hậu kỳ. Khán giả đều mong đợi phim có thể sớm lên sóng và trở thành siêu phẩm trong năm nay.

Triệu Lệ Dĩnh 'thống trị' Douyin với 100 tỷ lượt xem, chính thức 'lật đổ' ngôi vương của Dương Tử - Ảnh 5

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dương Tử Tiêu Chiến Douyin sao hoa ngữ Dữ Phượng Hành

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