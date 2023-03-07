Lý do Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh khó vượt được thành tích mới của Lưu Diệc Phi

Sau thành công của hai bộ phim "Mộng hoa lục" và "Đi đến nơi có gió", Lưu Diệc Phi lấy lại cảm tình của người hâm mộ sau loạt thất bại trước đây.

Sau khi trở lại với lĩnh vực phim truyền hình, sự nghiệp và danh tiếng Lưu Diệc Phi khởi sắc đáng kể. Cụ thể, bộ phim "Đi đến nơi có gió" liên tục lập thành tích. Tuy không tạo được hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ như "Mộng hoa lục", song dự án phim truyền hình hiện đại của năm 2023 do Lưu Diệc Phi đóng chính đã mở điểm Douban với 8.1 điểm. Trong đó, số người đánh giá 5 sao chiếm 41,8% và 4 sao là 33,4%. Bên cạnh đó, "Đi đến nơi có gió" lại bất ngờ tăng điểm Douban lên 8.6 điểm. Đây là số điểm mà trong năm 2022 đến đầu 2023, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch vẫn chưa có phim vượt được thành tích này.

Trước đó, bộ phim "Gió thổi Bán Hạ" của Triệu Lệ Dĩnh đạt 8,4 điểm. Đây cũng là phim có điểm số cao nhất của mỹ nhân họ Triệu. Trong khi đó, Dương Mịch trong vài năm qua không có phim nào được đánh giá cao. Các phim cô tham gia chỉ có điểm từ hơn 5.0 đến chưa đến 7.0. Dương Mịch chỉ có một tác phẩm được chấm 8.9 điểm là "Tiên kiếm kỳ hiệp 3". Tuy nhiên tác phẩm này ra mắt đã khá lâu.

Có thể nói, quyết định quay trở lại màn ảnh nhỏ sau nhiều năm của Lưu Diệc Phi là điều đúng đắn. Cô nàng được xem là đối thủ mạnh của Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh. Hiện tại, Lưu Diệc Phi chưa đóng phim mới. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng, tác phẩm "Nam yên trai bút lục", đóng với Tỉnh Bách Nhiên sẽ được lên sóng sau thời gian bị hoãn chiếu. Nam Yên Trai bút lục lấy bối cảnh thập niên 1910. Lưu Diệc Phi vào vai Lục Mạn Sênh, bà chủ của một tiệm trầm hương có tên Nam Yên Trai. Cô có khả năng giúp đỡ các cặp đôi âm dương giải quyết những chuyện dang dở hoặc khúc mắc trong lòng. Phim chứa yếu tố ma mị, kỳ bí về thế giới của người chết. Dự án nói trên được khởi quay vào cuối năm 2017 và hoàn tất quá trình sản xuất vào tháng 6/2018. Bốn tháng sau, ê-kíp tung trailer, khiến người hâm mộ chắc mẩm tác phẩm có lẽ sẽ sớm ra mắt. Song, hai năm trôi qua, bộ phim do Lưu Diệc Phi và Tỉnh Bách Nhiên đóng chính vẫn chịu cảnh “đắp chiếu”, tương lai mù mịt.

'Nghe nói em thích tôi' của Vương Sở Nhiên không thể 'vượt mặt' phim Lưu Diệc Phi vì điều này Tuy "gây sốt" là thế nhưng bộ phim "Nghe nói em thích tôi" do Vương Sở Nhiên và Bành Quán Anh diễn chính lại có thành tích không như kỳ vọng.

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