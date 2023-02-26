Nhan sắc 'kinh diễm' của Lưu Diệc Phi vào năm 16 tuổi

Nói về vẻ đẹp của Lưu Diệc Phi cách đây 20 năm, trang Sina bình luận với 2 chữ "kinh diễm". Trên mạng xã hội, khán giả cũng khen nhan sắc trong trẻo, gương mặt thanh tú của Lưu Diệc Phi. Nhiều người còn cho rằng khó mỹ nhân nào có thể vượt qua nét đẹp thiếu nữ và danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" của diễn viên Đi đến nơi có gió.

Gần đây, những hình ảnh hậu trường trong buổi chụp cho tạp chí Thế giới đô thị iLook của Lưu Diệc Phi vào năm 2003 được cư dân mạng "đào lại" và không ngớt lời khen ngợi. Thời điểm này, nữ diễn viên mới 16 tuổi, đang ở đỉnh cao nhan sắc và danh tiếng.

Lưu Diệc Phi vào showbiz từ năm 15 tuổi. Cô nổi tiếng ngay ở bộ phim đầu tay Kim phấn thế hoa. Năm 2003, danh tiếng Lưu Diệc Phi bùng nổ khi vào vai Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ. Cố nhà văn Kim Dung từng cho biết Lưu Diệc Phi chính là Vương Ngữ Yên khiến ông mát dạ và ưng ý nhất.

Nhờ sắc đẹp hiếm có, 20 năm qua, Lưu Diệc Phi vẫn là cái tên được săn đón bậc nhất trong giới giải trí Hoa ngữ, là "thần tiên tỷ tỷ" duy nhất được đông đảo khán giả công nhận. Cô cũng là nghệ sĩ hiếm hoi được đánh giá "đẹp đến mức khiến mọi người bỏ qua khả năng diễn xuất".

Thời gian qua, Lưu Diệc Phi ở Mỹ nghỉ ngơi, chưa nhận dự án phim mới. Đầu năm nay, cô có bộ phim Đi đến nơi có gió, đóng cùng Lý Hiện phát sóng. Tác phẩm được khen ngợi nội dung tích cực nhưng không đạt hiệu ứng truyền thông như mong đợi. Hiện nữ diễn viên còn một dự án mới Trường lăng chuẩn bị lên sóng.

Theo Sina, sau khi chuyển sang lĩnh vực truyền hình, sự nghiệp và danh tiếng Lưu Diệc Phi khởi sắc. Trước đó, tên tuổi cô lao dốc không phanh khi liên tục có tác phẩm điện ảnh công chiếu thất bại.

Ở tuổi 36, Lưu Diệc Phi vẫn giữ sức hút lớn trong làng giải trí. Nữ diễn viên ít đóng phim, dành thời gian cho cuộc sống nhưng luôn được các đơn vị, nhãn hàng săn đón. Ở mảng quảng cáo, cô đắt show sự kiện, làm đại diện cho nhiều nhãn hàng quốc tế, trong đó có Louis Vuitton. Gần 3 năm qua, cô cũng làm gương mặt ảnh bìa cho gần 10 tạp chí danh tiếng, nổi bật có Vogue, Elle, Marie Claire và Harper's Bazaar.