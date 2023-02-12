Từng gây tranh cãi về diễn xuất một thời, Lưu Diệc Phi bất ngờ được khiến Trần Hiểu khen nức nở vì điều này

Sao quốc tế 12/02/2023 16:01

Mới đây, Youku Movie đã đăng tải đoạn phỏng vấn Trần Hiểu về bạn diễn Lưu Diệc Phi khiến nhiều người hâm mộ của phim "Mộng Hoa Lục" không khỏi thích thú.

Mới đây, Trần Hiểu đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về bạn diễn Lưu Diệc Phi trong phim "Mộng Hoa Lục". Theo đó, nam diễn viên dành cho Lưu Diệc Phi nhiều lời khen ngợi.

Trần Hiểu tiết lộ là trong lúc cùng quay phim Mộng Hoa Lục thì "thần tiên tỷ tỷ" đã cùng anh trò chuyện về công việc. Theo Lưu Diệc Phi, không quan trọng là mình đóng thể loại phim nào, điều cần để ý nhất là nhân vật mình hóa thân sẽ ra sao. Với người diễn viên, dù cho đóng thể loại cổ trang hay hiện đại thì cũng chẳng phải vấn đề gì quá to tát, điều quan trọng là nhân vật bản thân diễn viên đảm nhận có đủ sức khiến mình cảm thấy thích thú và đồng cảm hay không.

 

 

Bên cạnh đó, Trần Hiểu còn thật thà thú nhận là đã học hỏi từ Lưu Diệc Phi rất nhiều điều. Trong quá trình hợp tác, anh cứ âm thầm quan sát và học tập những điều tích cực từ cô.

Từng gây tranh cãi về diễn xuất một thời, Lưu Diệc Phi bất ngờ được khiến Trần Hiểu khen nức nở vì điều này - Ảnh 1

Bộ phim truyền hình cổ trang Mộng hoa lục do Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đóng chính đang trở thành tâm điểm thu hút người xem và nhận được nhiều phản ứng tích cực.

Ngay từ thời điểm mới phát sóng, bộ phim đã chiếm được vị trí cao trên bảng hot search Weibo, (cả bảng chung và bảng giải trí) với lượt tiếp cận “khủng”. Ấn tượng hơn, trong ngày mở điểm Douban (một trong những trang Web đánh giá phim phổ biến nhất của Trung Quốc), Mộng Hoa Lục đã đi từ 8.3 lên 8.8 điểm chỉ trong vòng một buổi sáng với hơn 200 ngàn lượt đánh giá. Điểm Douban của phim cũng là điểm số cao nhất khi mở điểm của các tác phẩm trong dàn tiểu hoa đán sinh năm 1985 mười năm trở lại đây. 

Từng gây tranh cãi về diễn xuất một thời, Lưu Diệc Phi bất ngờ được khiến Trần Hiểu khen nức nở vì điều này - Ảnh 2Từng gây tranh cãi về diễn xuất một thời, Lưu Diệc Phi bất ngờ được khiến Trần Hiểu khen nức nở vì điều này - Ảnh 3

Lưu Diệc Phi đã gia nhập làng giải trí nhiều năm, tuy nhiên cô thường vướng ồn ào tranh cãi với lý do diễn xuất kém. Trong mấy tháng gần đây, sự nghiệp của Lưu Diệc Phi có bước chuyển hướng khá tốt. Sau khi "gây bão" thành tích với phim Mộng Hoa Lục đóng cùng Trần Hiểu, Lưu Diệc Phi lại gây náo loạn với dự án Đi Đến Nơi Có Gió.

 

Theo bản tin thời sự của đài Thượng Hải, Đi Đến Nơi Có Gió được khán giả đón nhận khá nồng nhiệt, điều này góp phần làm tăng trưởng du lịch tại tỉnh Vân Nam. Sau khi bộ phim này ra mắt, số lượng đặt phòng đã có mức tăng trưởng ấn tượng, lên đến mức 90% dù giá phòng không ngừng đội lên. Thêm nữa, các món ăn đặc sản ở khu vực này cũng liên tục gây sốt, tạo nên bức tranh tổng thể khá tích cực. Còn theo thống kê của XiaoHongShu thì các hashtag liên quan đến phim Đi Đến Nơi Có Gió đã vượt con số 100.000, với hơn 170 triệu lượt hiển thị tìm kiếm. Số lượt tìm kiếm trong 30 ngày qua đã tăng 105% so với tháng trước, các từ khóa tìm kiếm nổi bật lần lượt là: Đại Lý, Sa Khê, Phượng Dương, tiểu viện Hữu Phong...

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Bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng chính vẫn giữ được "sức nóng" và thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả cho tới thời điểm này.

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Từ khóa:   Lưu Diệc Phi sao hoa ngữ sao châu á Trần Hiểu Mộng Hoa Lục

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