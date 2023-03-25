Lưu Diệc Phi và Dương Dương hội ngộ tại sự kiện thời trang, hành động sau đó khiến dân tình ngỡ ngàng

Lưu Diệc Phi và Dương Dương hội ngộ tại sự kiện thời trang của thương hiệu Bulgari.

Mới đây, Lưu Diệc Phi đã vẫy tay chào Dương Dương khi nhìn thấy anh từ xa. Sau đó, cả hai đã ôm nhau, cười nói vui vẻ trước giờ sự kiện diễn ra. Ngay sau đó, hình ảnh thân thiết của 2 ngôi sao đã nhận được sự chú ý của truyền thông và dư luận. Theo QQ, Lưu Diệc Phi là số ít bạn diễn từng hợp tác mà Dương Dương không ngần ngại chào hỏi thân mật trước nhiều người. Năm 2017, Dương Dương và Lưu Diệc Phi hợp tác trong Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa bản điện ảnh. Nam diễn viên đóng vai Dạ Hoa, còn đàn chị đảm nhận vai Bạch Thiển. Tuy nhiên, sự kết hợp của hai diễn viên có nhan sắc nổi bật trong showbiz không được đánh giá cao.

Tuy nhiên, tác phẩm không gây ấn tượng về doanh thu, bị giới phê bình chê bai dữ dội về chất lượng nội dung, kỹ xảo và diễn xuất. Màn thể hiện đáng thất vọng trong phim còn khiến Lưu Diệc Phi phải nhận giải Cây chổi Vàng.

Lưu Diệc Phi vừa từ nước ngoài trở về Trung Quốc sau khi tham dự Tuần lễ thời trang Paris. Cô hiện chưa công bố dự án phim ảnh mới. Đầu năm nay, người đẹp có bộ phim Đi đến nơi có gió, đóng cùng Lý Hiện phát sóng. Tác phẩm được khen ngợi nội dung tích cực nhưng không đạt hiệu ứng truyền thông như mong đợi. Sau khi Đi đến nơi có gió hoàn tất giai đoạn lên sóng, Lưu Diệc Phi sang Mỹ nghỉ ngơi, ký hợp đồng và thực hiện chiến dịch quảng cáo cho một số thương hiệu.Cô hiện được nhiều thương hiệu cao cấp, nhà sản xuất săn đón. Dương Dương sinh năm 1991, từng nằm trong nhóm "Tứ đại lưu lượng" của showbiz xứ tỷ dân. Anh có ngoại hình điển trai, được biết đến qua các phim Đạo mộ bút ký, Thiếu nữ toàn phim, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Vũ động càn khôn, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa bản điện ảnh, Em là niềm kiêu hãnh của anh. Dương Dương là nghệ sĩ hiếm hoi tại Trung Quốc không có scandal đời tư, hình ảnh đẹp.

Lưu Diệc Phi nhận danh phận đại sứ trang sức mới, sánh ngang với Lisa BlackPink Bên cạnh khả năng diễn xuất và nhan sắc xinh đẹp, Lưu Diệc Phi còn gây ấn tượng với tài nguyên thời trang đáng mơ ước.

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