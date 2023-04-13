Danh tính bạn gái của Tỉnh Bách Nhiên: Trầm trồ trước danh xưng 'siêu mẫu giàu nhất châu Á'

Sao quốc tế 13/04/2023 15:42

Nhận được sự chú ý sau thành công của bộ phim "Quy Lộ", Tỉnh Bách Nhiên hiện đang hẹn hò siêu mẫu Lưu Văn hơn anh 1 tuổi.

Tỉnh Bách Nhiên trở thành cái tên được truyền thông và khán giả quan tâm khi đóng cặp với Đàm Tùng Vận trong "Quy lộ". Anh được biết đến qua các tác phẩm "Chúng ta của sau này", "Tình yêu vượt qua nghìn năm", "Chờ gió lên", "Tôi và tuổi 17 của tôi", "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên"... Hiện tại, Tỉnh Bách Nhiên đang hẹn hò siêu mẫu Lưu Văn hơn anh 1 tuổi.

Danh tính bạn gái của Tỉnh Bách Nhiên: Trầm trồ trước danh xưng 'siêu mẫu giàu nhất châu Á' - Ảnh 1Danh tính bạn gái của Tỉnh Bách Nhiên: Trầm trồ trước danh xưng 'siêu mẫu giàu nhất châu Á' - Ảnh 2

Từ tháng 6/2022, Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn dính nghi vấn hẹn hò nhưng cả hai không phản hồi. Đến tháng 3 vừa qua, Sohu đưa tin cặp đôi tham dự Paris Fashion Week 2023, công khai tình cảm trước truyền thông.

Lưu Văn sinh năm 1988 và là siêu mẫu hàng đầu xứ tỉ dân. Cô cũng là người mẫu châu Á đầu tiên trình diễn cho hãng nội y Victoria's Secret từ năm 2009 và xuất hiện trên trang bìa Vogue Mỹ.

Theo CNN, Lưu Văn là người mở đầu cho xu hướng thời trang hòa nhập - tiếp nhận những người mẫu đến từ châu Á - bằng cách phá vỡ định kiến trên sàn diễn của Victoria's Secret. Trong tuần lễ thời trang Xuân Hè 2010, Văn tham gia hơn 70 show ở 4 thành phố là Milan, Paris, New York và London. Cô là người tham gia nhiều show thứ hai chỉ sau Constance Jablonski.

Danh tính bạn gái của Tỉnh Bách Nhiên: Trầm trồ trước danh xưng 'siêu mẫu giàu nhất châu Á' - Ảnh 3Danh tính bạn gái của Tỉnh Bách Nhiên: Trầm trồ trước danh xưng 'siêu mẫu giàu nhất châu Á' - Ảnh 4Danh tính bạn gái của Tỉnh Bách Nhiên: Trầm trồ trước danh xưng 'siêu mẫu giàu nhất châu Á' - Ảnh 5

Bên cạnh đó, Lưu Văn từng được Forbes nhiều lần bình chọn là một trong 10 người mẫu đắt giá nhất thế giới. Có những thời điểm, thu nhập của Lưu Văn cao hơn cả siêu mẫu đình đám Bella Hadid.

Theo Sina, người đẹp 8x là cái tên đắt show. Lưu Văn từng trình diễn 3 show liên tiếp trong 7 tiếng tại các sự kiện thời trang. Ngoài ra, Lưu Văn cũng là người mẫu gốc Á đầu tiên trở thành gương mặt đại điện của thương hiệu mỹ phẩm Estee Lauder. Năm 2011, cô được tạp chí Askmen xếp vào danh sách 99 phụ nữ đẹp nhất thế giới.

Tại Tuần lễ thời trang Milan năm 2008, khi đặt chân đến một trong những kinh đô thời trang lớn nhất thế giới, Lưu Văn thậm chí không thể nghe hiểu tiếng Anh. Thế nhưng, nhờ tham vọng và khao khát được đi khắp thế giới, Lưu Văn đã phủ sóng trên nhiều sàn diễn danh tiếng, đến với thảm đỏ Cannes, xuất hiện trên hàng trăm trang bìa tạp chí.

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