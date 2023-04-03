Lý do 'Quy Lộ' của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên gây tiếc nuối sau khi kết thúc

Nhiều khán giả nhận xét, "Quy Lộ" có diễn biến nhẹ nhàng, không kịch tính, màu phim đẹp cùng diễn xuất chắc tay của dàn diễn viên giúp phim gia tăng điểm nhấn. Tuy phim vẫn còn những tranh cãi nhưng phần đông khán giả cho rằng "Quy Lộ" níu chân khán giả đến cuối nhờ màn tương tác chân thật của cặp đôi chính. Khi phim khép lại, không ít khán giả tỏ ra tiếc nuối vì phim có nội dung và số tập khá ngắn ngủi, chưa thoả mãn cảm xúc người xem.

Sau 30 tập phim " Quy Lộ " đã chính thức khép lại, bộ phim không đạt được điểm Douban ấn tượng (chỉ ở 6.0 điểm) nhưng ít nhiều với những người yêu thích các tác phẩm mang gam màu nhẹ nhàng thì đây là lựa chọn hàng đầu.

Mở đầu tập thì ở địa điểm trạm xăng (quá khứ) với vết thương lòng, và khi kết thúc lại ở trạm xăng (viên mãn) quả thật là ý tứ của biên kịch rất thâm thúy. Hơn nữa, qua bộ phim nhờ nét diễn có phần chắc tay hơn của Đàm Tùng Vận đã khiến cho "Quy Lộ" có hồn hơn".

Trên nhiều diễn đàn phim ảnh, khán giả yêu cầu nhà sản xuất nên có phần 2 của phim hoặc ít nhất có ngoại truyện để làm tô đậm thêm cuộc sống của cặp đôi chính sau khi họ đến với nhau và giải quyết một số tình tiết còn bỏ dở.

"Quy Lộ" do đạo diễn Từ Thúy Hoa chỉ đạo được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Bộ phim xoay quanh cặp đôi Quy Hiểu (Đàm Tùng Vận) và Lộ Viêm Thần (Tỉnh Bách Nhiên), là mối tình đầu của nhau, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học Lộ Viêm Thần đi làm cảnh sát đặc nhiệm. Cùng lúc đó, gia đình Quy Hiểu xảy ra biến cố, tình yêu của họ cũng kết thúc từ đó.

Mười năm sau, Quy Hiểu và Lộ Viêm Thần gặp lại và tái hợp, hai người đều nhận ra họ không thể kìm chế được sự khao khát tình yêu dành cho nhau. Thế nhưng, cha mẹ của Lộ Viêm Thần lại sắp đặt hôn ước cho anh và Lộ Viêm Thần đã quyết định đưa ra lựa chọn.

Sau khi kết hôn, Viêm Thần bị thương trong một lần làm nhiệm vụ và hôn mê. Quy Hiểu mang thai chạy đến bên và sinh cho anh một đứa con gái, ở thành phố biên giới nơi anh làm nhiệm vụ suốt mười năm. Một gia đình ba người hạnh phúc bên nhau.