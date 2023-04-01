Loạt ảnh đám cưới 'đẹp như mơ' của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên trong 'Quy Lộ'

Mới đây, loạt hình ảnh đẹp của cặp đôi Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên ở "Quy Lộ" trong hôn lễ khiến nhiều người không khỏi xuýt xao.

Mới đây, "Quy Lộ" của Đàm Tùng Vận hiện tại đang được đánh giá cao từ khán giả nhờ màn tương tác tốt của cặp đôi diễn viên chính. Những hình ảnh đẹp của cặp đôi trong hôn lễ đã khiến không ít người hâm mộ xuýt xoa và thích thú.

Cụ thể, trong tập cuối của bộ phim "Quy Lộ", đám cưới của Quy Hiểu và Lộ Thần sau thời gian dài bên nhau. Đoạn video tuy ngắn nhưng được không ít khán giả chia sẻ và bày tỏ sự vui mừng trước hạnh phúc của cặp đôi và càng hóng chờ cho đến khi tập phim ra mắt.

"Quy Lộ" do đạo diễn Từ Thúy Hoa chỉ đạo được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Bộ phim xoay quanh cặp đôi Quy Hiểu (Đàm Tùng Vận) và Lộ Viêm Thần (Tỉnh Bách Nhiên), là mối tình đầu của nhau, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học Lộ Viêm Thần đi làm cảnh sát đặc nhiệm. Cùng lúc đó, gia đình Quy Hiểu xảy ra biến cố, tình yêu của họ cũng kết thúc từ đó.

Mười năm sau, Quy Hiểu và Lộ Viêm Thần gặp lại và tái hợp, hai người đều nhận ra họ không thể kìm chế được sự khao khát tình yêu dành cho nhau. Thế nhưng, cha mẹ của Lộ Viêm Thần lại sắp đặt hôn ước cho anh và Lộ Viêm Thần đã quyết định đưa ra lựa chọn.

Sau khi kết hôn, Viêm Thần bị thương trong một lần làm nhiệm vụ và hôn mê. Quy Hiểu mang thai chạy đến bên và sinh cho anh một đứa con gái, ở thành phố biên giới nơi anh làm nhiệm vụ suốt mười năm. Một gia đình ba người hạnh phúc bên nhau.

Những người tình màn ảnh ăn ý của Đàm Tùng Vận, lý do làm nên thành công của nữ diễn viên Từ trước đến nay, không chỉ được biết đến là một nữ diễn viên thực lực, Đàm Tùng Vận còn gây ấn tượng "phản ứng hóa học" ăn ý với nhiều bạn diễn như Vương Khải, Nhậm Gia Luân…

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