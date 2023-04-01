Những người tình màn ảnh ăn ý của Đàm Tùng Vận, lý do làm nên thành công của nữ diễn viên

Trải qua nửa chặng đường phát sóng, phim truyền hình “Quy lộ” đang nhận được sự quan tâm của khán giả. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình của Lộ Viêm Thần (Tỉnh Bách Nhiên) và Quy Hiểu ( Đàm Tùng Vận ). Mối tình của 2 người bắt đầu từ thời còn đi học, là kiểu trải qua cay đắng ngọt bùi từ thời thanh xuân.

Sau khi tốt nghiệp, Lộ Thần đi khắp nơi tập huấn, cả 2 ít gặp nhau dần rồi xảy ra mâu thuẫn và chia tay. 2 người thực tế vẫn còn yêu nhau nhưng không ai chịu xuống nước xin lỗi đối phương. Rồi đến 10 năm sau, họ gặp lại và lửa tình lại bùng cháy.

Trên màn ảnh, không chỉ được khen đẹp đôi mà diễn xuất của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận cũng rất ăn ý, đặc biệt trong những phân cảnh tình cảm, cảnh hôn ngọt ngào.

Sắp tới, cặp đôi vai chính sẽ cầu hôn nhau, sau đó mang thai và sinh con. Hơn bao giờ hết, fan đang ngóng đợi ngày cặp đôi chính thức về chung một nhà và giới thiệu với khán giả thiên thần nhỏ xinh xắn, kháu khỉnh.

Vương Khải

Trong bộ phim về ngành hàng không - “Hướng gió mà đi”, chuyện tình của phó bộ trưởng của bộ hàng không Lộ Châu - Cố Nam Đình (Vương Khải) và phi công cá tính Trình Tiêu (Đàm Tùng Vận) nhận được sự yêu thích.

Ngay khi sắp được thăng chức thành cơ trưởng, Trình Tiêu bị điều động sang bộ phận vận chuyển hành khách do cơ cấu công ty có sự thay đổi. Tại đây, vì không quen môi trường, cô bị hạ xuống làm quan sát viên, do Cố Nam Đình quản lý. Ban đầu, cả hai xảy ra nhiều mâu thuẫn trong quá trình làm việc, tuy nhiên, sau những sự cố hàng không, họ dần mở lòng với nhau.

Ngoài nội dung mới mẻ, phim có chỉ số truyền thông cao, đạt tỉ suất người xem ở mức 1,825%, cao hơn dự án “Đi đến nơi có gió” của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện. Đặc biệt, diễn xuất tự nhiên sự kết hợp của Vương Khải và Đàm Tùng Vận cũng là yếu tố quan trọng để thu hút người xem.

Nhậm Gia Luân

Trong “Cẩm y chi hạ”, Đàm Tùng Vận và bạn diễn Nhậm Gia Luân được yêu thích khi đóng cặp trong phim cổ trang “Cẩm y chi hạ”. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lam Sắc Sư Phân, kể về Viên Kim Hạ (Đàm Tùng Vận), nữ bổ khoái Lục Phiến Môn. Qua một lần điều tra, Kim Hạ vô tình quen biết với Cẩm y vệ Lục Dịch (Nhậm Gia Luân). Sau đó, cả hai cùng nhau vượt qua khó khăn để phá nhiều vụ án nan giải. Từ cặp đôi oan gia, Kim Hạ và Lục Dịch dần nảy sinh tình cảm.

Sau khi tác phẩm kết thúc, nhiều khán giả vẫn mong muốn họ sớm tái hợp trên màn ảnh. Nhờ diễn xuất ăn ý, hai ngôi sao lọt top 10 đôi tình nhân đẹp nhất màn ảnh năm 2020, theo Toutiao.

Ngoài các tài tử nói trên, Đàm Tùng Vận có nhiều phim gây tiếng vang, đóng ăn ý với bạn diễn như “Điều tuyệt nhất của chúng ta” (2016, đóng cùng Lưu Hạo Nhiên), “Mùa hè của hồ ly” (2017, đóng cùng Khương Triều), “Xin chào tôi là tổng giám” (2022, đóng cùng Lâm Canh Tân)... Những dự án này đều có tỉ suất người xem cao, thuộc top đầu trong năm.