'Đỏ mặt' với loạt cảnh Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên tình tứ trong phim mới

Sao quốc tế 15/03/2023 14:22

Mới đây, nhà sản xuất phim truyền hình Quy Lộ đã tung ra loạt cảnh quay "nóng mắt" giữa 2 diễn viên chính Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên.

Mới đây, bộ phim Quy Lộ do Đàm Tùng Vận Tỉnh Bách Nhiên đóng chính đã lên sóng vào ngày 14/3 tới trên đài Hồ Nam, iQIYI. Đây là dự án đánh dấu sự hợp tác của Đàm Tùng Vận với Tỉnh Bách Nhiên, những diễn viên luôn được khán giả đánh giá cao về kỹ năng diễn xuất.

Đáng chú ý hơn, đoàn phim đã tung trước những cảnh cặp đôi chính ôm ấp, hôn môi nồng cháy khá nhiều lần trong phim này. Đặc biệt, cảnh Tỉnh Bách Nhiên bồng bế Đàm Tùng Vận đặt lên giường, sau đó 2 người tiếp tục hôn nhau. Sự nhịp nhàng, ăn ý của bộ đôi nổi tiếng khiến khán giả cũng ngượng ngùng, đỏ mặt theo. 

'Đỏ mặt' với loạt cảnh Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên tình tứ trong phim mới - Ảnh 1'Đỏ mặt' với loạt cảnh Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên tình tứ trong phim mới - Ảnh 2'Đỏ mặt' với loạt cảnh Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên tình tứ trong phim mới - Ảnh 3'Đỏ mặt' với loạt cảnh Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên tình tứ trong phim mới - Ảnh 4'Đỏ mặt' với loạt cảnh Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên tình tứ trong phim mới - Ảnh 5

Bên cạnh đó, ekip sản xuất cũng tung ra cảnh đám cưới của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên. Trong chiếc váy trắng tinh khôi, Đàm Tùng Vận nở nụ cười ngọt ngào. Còn Tỉnh Bách Nhiên cũng kịp đốn tim người hâm mộ với dáng vẻ bảnh bao, lịch lãm.

Ngoài ra, với khung giờ đẹp trên đài Hồ Nam cùng khả năng diễn xuất từ Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận, nhiều khả năng Quy Lộ sẽ có thành tích rating ấn tượng.

'Đỏ mặt' với loạt cảnh Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên tình tứ trong phim mới - Ảnh 6'Đỏ mặt' với loạt cảnh Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên tình tứ trong phim mới - Ảnh 7

Quy Lộ là câu chuyện nói về 2 nhân vật tên Lộ Viêm Thần (Tỉnh Bách Nhiên) và Quy Hiểu (Đàm Tùng Vận). Mối tình của 2 người bắt đầu từ thời còn đi học, là kiểu trải qua cay đắng ngọt bùi từ thời thanh xuân. Sau khi tốt nghiệp, Lộ Thần đi khắp nơi tập huấn, cả 2 ít gặp nhau dần rồi xảy ra mâu thuẫn và chia tay. 2 người thực tế vẫn còn yêu nhau nhưng không ai chịu xuống nước xin lỗi đối phương. Rồi đến 10 năm sau, họ gặp lại và lửa tình lại bùng cháy.

Thời điểm này, Lộ Thần đã trở thành đội trưởng của đội phòng chống tội phạm, thường xuyên phải đối mặt với những trận chiến nguy hiểm. Còn Quy Hiểu thì tiếp tục con đường kinh doanh, có nhiều thành tích trong công việc đầu tư. Sự khác biệt về tính cách, suy nghĩ và công việc liệu có khiến họ xa nhau thêm một lần nữa?

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Mặc dù đóng máy đã lâu, dự án Quy Lộ (Đường Về) do Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên đóng chính đã lấy được giấy phép phát sóng gần đây và đã rục rịch lịch lên sóng.

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