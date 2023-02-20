Quang Uyên: 'Anh trai' Đàm Tùng Vận xuất hiện với tạo hình xấu lạ, netizen nhìn xong chỉ muốn chạy mất dép

Sao quốc tế 20/02/2023 15:44

Trương Tân Thành khiến netizen đứng hình vì tạo hình gây thất vọng trong Quang Uyên.

Sau khi bị những luật lệ của phim ảnh xứ Trung không chế trong vài năm gần đây, những tưởng các dự án đam mỹ sẽ khó lòng mà "vượt ải" để được cho ra mắt khán giả. Ấy thế nhưng, mới đây, dự án mới Quang Uyên do Trương Tân Thành đóng chính bất ngờ trình làng khiến netizen vô cùng bất ngờ. 

Quang Uyên: 'Anh trai' Đàm Tùng Vận xuất hiện với tạo hình xấu lạ, netizen nhìn xong chỉ muốn chạy mất dép - Ảnh 1
Trương Tân Thành và Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

Đang háo hức ngóng chờ bộ phim ra mắt nhưng mới đây tạo hình của Trương Tân Thành trong phim khiến dân tình vô cùng thất vọng. 

Quang Uyên: 'Anh trai' Đàm Tùng Vận xuất hiện với tạo hình xấu lạ, netizen nhìn xong chỉ muốn chạy mất dép - Ảnh 2
Tạo hình khiến fan khóc thét của nam diễn viên trong Quang Uyên - Ảnh: Internet

Thực tế Trương Tân Thành không xấu, cũng được xếp vào hàng ưa nhìn, nhưng nét đẹp "anh trai nhà bên" này của sao nam Lấy Danh Nghĩa Người Nhà lại không phù hợp với nhân vật Bùi Tố, cụ thể netizen cho rằng cả phong cách lẫn tạo hình đều không phù hợp với nam diễn viên nên khả năng thành công của phim được đặt dấu hỏi vô cùng lớn. 

Quang Uyên là dự án được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết đam mỹ Đọc Thầm/ Vực Sâu của tác giả Priest. Để phim có thể lên sóng, không bị đắp chiếu vô thời hạn, đoàn làm phim không chỉ thay đổi tên và đề tài phim, mà còn đổi luôn cả tên hai nam chính do Trương Tân Thành và Phó Tân Bác đóng. 

Quang Uyên: 'Anh trai' Đàm Tùng Vận xuất hiện với tạo hình xấu lạ, netizen nhìn xong chỉ muốn chạy mất dép - Ảnh 3Quang Uyên: 'Anh trai' Đàm Tùng Vận xuất hiện với tạo hình xấu lạ, netizen nhìn xong chỉ muốn chạy mất dép - Ảnh 4

Trước khi Quang Uyên chiếu, Trương Tân Thành vốn dĩ khá được lòng công chúng, nhờ tiếng vang của Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Dẫu vậy, kể từ thành công của dự án lần đó nam diễn viên vẫn chưa thể ghi thêm được dấu ấn mới trong sự nghiệp diễn xuất của mình. 

Trương Tân Thành là diễn viên, ca sĩ người Trung Quốc. Anh được biết đến với vai Lâm Dương trong "Xin chào, ngày xưa ấy", Lê Ngữ Băng trong "Lê hấp đường phèn", Hạ Tử Thu trong "Lấy danh nghĩa người nhà" và Giang Dập trong "Một ngày biến thành em".

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Từ khóa:   Đàm Tùng Vận Trương Tân Thành Quang Uyên sao Châu Á sao Hoa ngữ

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