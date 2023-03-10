Siêu mẫu Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên tương tác ngọt ngào, phải chăng sắp công khai tình cảm?

Sao quốc tế 10/03/2023 10:20

Mới đây, cư dân mạng không khỏi xuýt xoa khi thấy siêu mẫu Lưu Văn và tài tử Tỉnh Bách Nhiên tham dự Paris Fashion Week 2023.

Vào ngày 7/3 vừa qua, trang Sohu đưa tin, siêu mẫu Lưu Văn và tài tử Tỉnh Bách Nhiên tham dự Paris Fashion Week 2023. Hai nghệ sĩ có những cử chỉ tình cảm công khai trước truyền thông.

Trong show thời trang của Chanel, Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên ngồi hàng ghế đầu. Lưu Văn còn có hành động chỉnh vòng cổ và mỉm cười ngọt ngào với bạn trai. Đây là lần đầu họ xuất hiện chung ở sự kiện kể từ khi bị bắt gặp hẹn hò vào tháng 6/2022. Đặc biệt, chủ đề "Lưu Văn chỉnh vòng cổ cho Tỉnh Bách Nhiên" cũng trở thành từ khóa hot trên mạng xã hội Weibo.

Siêu mẫu Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên tương tác ngọt ngào, phải chăng sắp công khai tình cảm? - Ảnh 1Siêu mẫu Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên tương tác ngọt ngào, phải chăng sắp công khai tình cảm? - Ảnh 2

 

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên đã nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò, nhưng cặp sao chưa công khai chuyện tình cảm. Khi truyền thông tìm hiểu, đại diện của Lưu Văn trốn tránh: "Tín hiệu điện thoại không được tốt, chúng tôi đang chuẩn bị lên máy bay", còn phía Tỉnh Bách Nhiên không trả lời.

Trong khi đó, khi tham gia chương trình giải trí Nhân sinh kỳ ngộ, Lưu Văn chia sẻ cô chưa từng trải qua mối tình nào: "Tôi chỉ tập trung và phát triển sự nghiệp, công việc là bạn trai của tôi". Do đó, Tỉnh Bách Nhiên là mối tình đầu của siêu mẫu nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc. Tuy vậy, chuyện tình cảm của Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên vẫn nhận được sự ủng hộ của khán giả. Họ là những nghệ sĩ nổi tiếng bậc nhất tại Trung Quốc, sống kín đáo, đời tư không vướng scandal.

 

Siêu mẫu Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên tương tác ngọt ngào, phải chăng sắp công khai tình cảm? - Ảnh 3

Lưu Văn sinh năm 1988, là siêu mẫu danh tiếng tại Trung Quốc. Cô là người mẫu châu Á đầu tiên trình diễn cho hãng nội y Victoria's Secret (năm 2009), người mẫu châu Á đắt show nhất, và cũng là chân dài Trung Quốc đầu tiên xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue của Mỹ. Từ 2013, Lưu Văn liên tục có tên trong top 10 người mẫu đắt giá nhất thế giới do tạp chí Forbes công bố.

Về đời tư, Lưu Văn là người kín tiếng, chưa từng công khai hẹn hò bất kỳ ai. Tháng 3/2020, cô vướng tin yêu Trần Vỹ Đình, nhưng phủ nhận và cho biết họ là bạn bè thân thiết.

Tỉnh Bách Nhiên sinh năm 1989. Anh xuất thân là ca sĩ, sau đó lấn sân sang diễn xuất. Các phim tiêu biểu của anh có Tình yêu vượt qua nghìn năm, Chờ gió lên, Mai sau em sẽ về đâu, Tôi và tuổi 17 của tôi, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Truy lùng quái yêu. Nam diễn viên từng có cuộc tình sâu đậm với Nghê Ni, nhưng chia tay sau 2 năm hẹn hò.

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