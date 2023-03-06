Tiết lộ kết quả xét nghiệm ADN truy tìm thi thể của người mẫu Hong Kong

Sao quốc tế 06/03/2023 15:45

Cảnh sát Hong Kong hiện vẫn đang kiểm tra những địa điểm có thể là nơi cất giấu phần thi thể còn lại của người mẫu Thái Thiên Phượng.

Theo thông tin từ tờ South China Morning Post đưa tin, cảnh sát đã xác nhận phần thi thể được tìm thấy trong căn hộ tầng trệt của ngôi nhà 3 tầng ở Lung Mei Tsuen là hài cốt của người mẫu Abby Choi. Bên cạnh đó, các sĩ quan vẫn đang kiểm tra những địa điểm có thể là nơi cất giấu phần thi thể còn lại của nạn nhân.

Tiết lộ kết quả xét nghiệm ADN truy tìm thi thể của người mẫu Hong Kong - Ảnh 1

Người mẫu mẫu Thái Thiên Phượngmất tích ngày 21/2. Đến 24/2, thi thể không nguyên vẹn của cô được cảnh sát tìm thấy tại làng Longwei, Taipo. Để phá hủy DNA và gây cản trở công tác điều tra danh tính nạn nhân, nhà chồng cũ Thái Thiên Phượngđã sử dụng thủ đoạn tàn độc là phân xác sau khi gây án. Nguyên nhân là mâu thuẫn tiền bạc.

Từ ngày 3/3, cảnh sát thông báo ngừng tìm kiếm phần thi thể còn thiếu của Abby Choi. Giới chức đã báo tin với gia đình cố người mẫu về việc tìm kiếm thất bại. Người thân Thái Thiên Phượngbày tỏ sự thông cảm và biết ơn nỗ lực của cơ quan điều tra.

Tiết lộ kết quả xét nghiệm ADN truy tìm thi thể của người mẫu Hong Kong - Ảnh 2

 

Ông Chung Nhã Luân - Giám đốc Cục Hình sự Tây Cửu Long - cho biết tuy nỗ lực tìm kiếm thêm chứng cứ không thành công nhưng cảnh sát đã nắm được chứng cứ vững chắc. Trong đó, túi Birkin bản giới hạn, giấy tờ tùy thân của nạn nhân được tìm thấy tại căn nhà phát hiện thi thể, và mẫu giám định ADN là vật chứng hữu hiệu để buộc tội nghi phạm.

Tính đến nay, tổng cộng 6 người bị bắt, 5 người bị truy tố trong vụ án của Abby Choi. Trong đó có 4 người là nhà chồng cũ của cố người mẫu. Cha, anh trai và chồng cũ Thái Thiên Phượngbị cáo buộc giết người. Mẹ chồng bị buộc tội cản trở công lý tư pháp. Họ bị tạm giam không bảo lãnh.

Nghi phạm thứ 5 là họ Wu, nhân tình của cha chồng cũ Abby Choi. Người phụ nữ bị cáo buộc chứa chấp tội phạm giết người. Họ Wu chưa bị truy tố, được tại ngoại chờ điều tra.

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Vào ngày 6/3, Lâm Thuấn (41 tuổi), nghi phạm thứ 6 trong vụ án của Thái Thiên Phượng đã được áp giải đến Tòa án thành phố Cửu Long để trình diện và chịu thẩm vấn.

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