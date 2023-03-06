Lý do Trần Phi Vũ vẫn 'vực dậy' sau bê bối tình ái với người hâm mộ

Sao quốc tế 06/03/2023 10:45

Cách đây không bao lâu, Trần Phi Vũ gây ồn ào khi lộ ảnh nóng với Hồ Diệc Lâm. Điều khiến khán giả bức xúc là do người đẹp này đã có gia đình. 

Trần Phi Vũ gây chú ý khi thực hiện hoạt động quảng bá dành cho bộ phim mới của mình là Đếm ngược nói yêu em. Đây là động thái đầu tiên của nam thần tượng sau khi vướng bê bối đời tư. Sự trở lại chóng vánh của Trần Phi Vũ khiến nhiều người bất ngờ. Bên cạnh những lời động viên, ủng hộ của người hâm mộ, đa số khán giả chỉ trích nam diễn viên hối lỗi qua loa, còn đoàn phim Đếm ngược nói yêu em vội vàng phát hành để mở đường cho ngôi sao sinh năm 2000 quay lại showbiz.

Theo Sina, việc Trần Phi Vũ tái xuất màn ảnh chỉ vài tháng sau bê bối có thể khiến anh nhận lại phản ứng của công chúng. Trong scandal lộ ảnh nóng nam diễn viên không vi phạm tiêu chuẩn đạo đức, thậm chí bị xâm phạm quyền riêng tư nhưng anh vẫn bị lên án gay gắt do có quan hệ tình ái với fan nữ của mình.

 

Lý do Trần Phi Vũ vẫn 'vực dậy' sau bê bối tình ái với người hâm mộ - Ảnh 1

Sự trở lại của anh cũng gây nhiều tranh cãi. Một số khán giả ủng hộ nhưng có người chỉ trích nam diễn viên chưa hoàn toàn hối lỗi. Thậm chí, phía đoàn phim cũng bị "ném đá" vì đang muốn tẩy trắng danh tiếng của Trần Phi Vũ khi cho phim ra mắt vào tháng 4 tới.

Đếm ngược nói yêu em là phim Trần Phi Vũ hợp tác với Châu Dã. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết My Tomorrow, Your Yesterday của nhà văn Nanatsuki Takafumi. Đếm ngược nói yêu em kể về mối tình của cặp thanh mai trúc mã Cốc Vũ Hiên (Trần Phi Vũ) và Hàn Thư Nghiên (Châu Dã). Họ trải qua chuyện tình đẹp, sau đó chia xa nhưng cuối cùng vẫn có cơ hội gặp lại để viết tiếp câu chuyện dở dang.

Lý do Trần Phi Vũ vẫn 'vực dậy' sau bê bối tình ái với người hâm mộ - Ảnh 2

Trần Phi Vũ sinh năm 2000, là con trai của đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca và "mỹ nhân cổ trang" Trần Hồng. Vì xuất thân bề thế, anh được mệnh danh là "thái tử" của showbiz Trung Quốc. Trần Phi Vũ từng diễn xuất trong Bí quả, Điều tuyệt vời nhất của chúng ta, Tương dạ...

Năm 2022, danh tiếng Trần Phi Vũ lên cao, vào top sao trẻ tiềm năng của màn ảnh Hoa ngữ nhờ thành công với vai diễn Lý Tuân trong tác phẩm Chiếu sáng anh, sưởi ấm em.

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