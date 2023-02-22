Gia thế của 'thái tử Cbiz' Trần Phi Vũ: Có cha mẹ có thể 'chi phối giới giải trí'

Sao quốc tế 22/02/2023 10:36

Trái với hoàn cảnh ngược xuôi tìm vai của phần lớn diễn viên trẻ, địa vị và danh tiếng của cha mẹ giúp Trần Phi Vũ có khởi đầu thuận lợi trong giới giải trí mà không cần trải qua "quy tắc ngầm".

Trần Phi Vũ sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Trái với hoàn cảnh ngược xuôi tìm vai của phần lớn diễn viên trẻ, địa vị và danh tiếng của cha mẹ giúp anh có khởi đầu thuận lợi trong giới giải trí mà không cần trải qua "quy tắc ngầm".

Gần đây, nam diễn viên trẻ vướng scandal bị lộ ảnh nhạy cảm với hot girl Diệc Lâm. Vụ việc không chỉ khiến Trần Phi Vũ sụp đổ hình tượng, còn tác động tiêu cực đến cha mẹ anh. Đời tư tai tiếng của Trần Khải Ca - Trần Hồng bị cư dân mạng khơi lại và chê cười.

Gia thế của 'thái tử Cbiz' Trần Phi Vũ: Có cha mẹ có thể 'chi phối giới giải trí' - Ảnh 1

Theo QQ, Trần Khải Ca được mệnh danh là "Người chưa từng nghèo" trong showbiz Trung Quốc. Ông sinh ra trong gia đình danh giá ở Bắc Kinh. Cha Trần Khải Ca là đạo diễn, giảng viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh - Trần Hoài Ngai, mẹ là biên kịch Lưu Yến Trì.

Không chỉ nối nghiệp đạo diễn của cha, Trần Khải Ca còn thừa kế một căn tứ hợp viện có vị trí "vàng", nằm đối diện cung điện Di Hòa Viên ở thủ đô. iFeng cho biết phủ viện của Trần Khải Ca tượng trưng cho sự phú quý, bề thế của một gia tộc mà hiện nay người có tiền cũng không mua được. Giá thị trường của bất động sản này hơn 1,7 tỷ NDT (gần 250 triệu USD).

Sina cho biết Trần Khải Ca là đạo diễn được trả thù lao tốt nhất showbiz Trung Quốc trước nay. Năm 2017, khi quay bộ phim Yêu miêu truyện, phí ký hợp đồng giữa Trần Khải Ca và công ty phim ảnh Tân Lệ là 436.000 USD. Sau đó, Tân Lệ phải bỏ ra thêm 1,9 triệu USD để trả lương cho đạo diễn họ Trần. Ở dự án Đạo sĩ xuống núi, Trần Khải Ca kiếm 145.000 USD tiền công viết kịch bản và 1,3 triệu USD cho vai trò tổng đạo diễn.

Gia thế của 'thái tử Cbiz' Trần Phi Vũ: Có cha mẹ có thể 'chi phối giới giải trí' - Ảnh 2

Ngoài thù lao làm đạo diễn, Trần Khải Ca còn được hưởng lợi nhuận phái sinh nếu dự án có lời. Khi ký kết làm việc với công ty Tân Lệ, Trần Khải Ca yêu cầu được nhận hoa hồng nếu phim ra mắt thành công. Trong trường hợp bị lỗ, Tân Lệ và nhà đầu tư sẽ gánh hoàn toàn thiệt hại. Thỏa thuận này của Trần Khải Ca được đánh giá khôn ngoan. Nhiều năm qua, sự hợp tác với Tân Lệ giúp Trần Khải Ca vừa có công ăn chuyện làm, vừa có thu nhập ổn định mà không bị mất một chút tiền của nào.

Theo Sina, Trần Khải Ca hiện làm chủ 7 công ty. Trong đó, ông sở hữu 26,1 triệu USD cổ phần ở công ty phim ảnh Tân Lệ và Thượng Hải Hỉ Thị. Ngoài ra, đạo diễn còn hốt bạc nhờ việc cho thuê và bán vé tham quan phim trường Vương cung Tần thành ở Hoành Điếm, thành phố nhà Đường ở tỉnh Hồ Bắc.

Gia thế của 'thái tử Cbiz' Trần Phi Vũ: Có cha mẹ có thể 'chi phối giới giải trí' - Ảnh 3

Trần Hồng được báo giới mệnh danh là "Nữ diễn viên đẹp nhất Trung Quốc", "Nàng Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh", "Báu vật phim cổ trang". Sau khi giải nghệ, bà chuyển sang đầu tư kinh doanh. Trần Hồng hiện sở hữu 18 công ty. Bà còn theo chân chồng làm phim với vai trò giám đốc sản xuất. Theo Sina, nữ diễn viên Lã Bố và Điêu Thuyền nhận mức lương hơn 580.000 USD cho công việc đứng sau ống kính.

Theo thống kê của Forbes, tổng tài sản của Trần Khải Ca - Trần Hồng vào năm 2010 là 300 triệu NDT (40 triệu USD). Sau hơn một thập kỷ, con số này được dự đoán tăng gấp vài lần.

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