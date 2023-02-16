Hậu drama Trần Phi Vũ, dân tình kinh ngạc trước khối tài sản khổng lồ của bố mẹ nam thần

Sao quốc tế 16/02/2023 18:19

Trước drama của con trai, dân tình bất ngờ với thông tin bố mẹ Trần Phi Vũ sẵn sàng mua lại những tấm ảnh nhạy cảm của nam diễn viên.

Khi sự việc nam diễn viên trẻ tuổi Trần Phi Vũ – con trai của vợ chồng đạo diễn Trần Khải Ca – Trần Hồng lộ hình "giường chiếu" nhạy cảm, có tin đồn mẹ nam diễn viên đã "ra giá" 2 triệu Nhân dân tệ (hơn 6.9 tỷ đồng) để mua lại toàn bộ ảnh, khiến công chúng không khỏi trầm trồ về độ giàu có của nhà họ Trần. Chính vì vậy không ít người tò mò muốn gia đình của nam diễn viên làm gì mà giàu có đến như vậy?. 

Hậu drama Trần Phi Vũ, dân tình kinh ngạc trước khối tài sản khổng lồ của bố mẹ nam thần - Ảnh 1

Chân dung bố của Trần Khải Ca - Ảnh: Internet

Trần Khải Ca có cha là đạo diễn Trần Hoài Ngai, mẹ là biên kịch Lưu Yến Trì nên từ bé, ông đã được tiếp thu kiến thức về phim ảnh.

Nhắc tới cha ông – Trần Hoài Ngai, nhiều người sẽ nhớ về hình ảnh của một người đàn ông kiên trì, nghị lực. Năm 21 tuổi, đạo diễn Trần Hoài Ngai thi đậu vào trường dạy hý kịch, mở ra con đường tới với điện ảnh. Ngoài công việc phó đạo diễn và đạo diễn, ông từng làm biên kịch và trực tiếp giảng dạy tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Hậu drama Trần Phi Vũ, dân tình kinh ngạc trước khối tài sản khổng lồ của bố mẹ nam thần - Ảnh 2
Gia đình nhà Trần Phi Vũ - Ảnh: Internet

Nhiều năm làm trong ngành nghệ thuật giúp Trần Hoài Ngai tích cóp được vốn tài sản nhất định, biểu hiện bằng việc sở hữu một căn Tứ hợp viện – căn nhà lớn gồm bốn dãy nhà nhỏ xây khép kín, ở giữa là sân chung mang ý nghĩa giàu sang, phú quý. Căn Tứ hợp viện này đối diện với di tích Di Hòa viên ở thủ đô Bắc Kinh, ước chừng giá trị lên tới hơn 100 triệu Nhân dân tệ (hơn 345 tỷ đồng) - con số cực lớn ở thời điểm đó. 

 

Tiếp nối thành công của cha mình, Trần Khải Ca cũng có một sự nghiệp thành công không kém khi không chỉ kí hợp đồng đạo diễn với công ty Truyền thông Tân Lệ, Trần Khải Ca còn trực tiếp đầu tư vào công ty này thông qua một đơn vị mà ông nắm giữ cổ phần. Ngoài ra vợ chồng họ Trần còn nắm giữ cổ phần của hàng loạt công ty điện ảnh lớn nhỏ. 

 

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