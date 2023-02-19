Hậu drama Trần Phi Vũ, netizen xót xa khi chứng kiến Trương Tịnh Nghi xuất hiện với ánh mắt thất thần

Những ngày vừa qua, sao nam Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa - Trần Phi Vũ đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi những tấm ảnh giường chiếu của anh bị rò rỉ ra ngoài. Thậm chí ngôi sao họ Vũ còn bỉ chỉ trích nặng nề vì có thông tin cho rằng người mà anh quan hệ đã có gia đình.

Trần Phi Vũ gặp họa - Ảnh: Internet

Việc anh chàng gặp phải biến cố cũng khiến bạn diễn cặp cùng anh trong phim - Trương Tịnh Nghi, người được dân tình ghép đôi nhiệt tình nhất với Trần Phi Vũ ở ngoài đời cũng rơi vào tầm ngắm của cư dân mạng.