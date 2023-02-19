Hậu drama Trần Phi Vũ, netizen xót xa khi chứng kiến Trương Tịnh Nghi xuất hiện với ánh mắt thất thần

Sao quốc tế 19/02/2023 19:13

Trương Tịnh Nghi là một trong những ngôi sao được quan tâm nhiều nhất khi scandal của Trần Phi Vũ nổ ra.

Những ngày vừa qua, sao nam Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa - Trần Phi Vũ đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi những tấm ảnh giường chiếu của anh bị rò rỉ ra ngoài. Thậm chí ngôi sao họ Vũ còn bỉ chỉ trích nặng nề vì có thông tin cho rằng người mà anh quan hệ đã có gia đình. 

Hậu drama Trần Phi Vũ, netizen xót xa khi chứng kiến Trương Tịnh Nghi xuất hiện với ánh mắt thất thần - Ảnh 1
Trần Phi Vũ gặp họa - Ảnh: Internet

Việc anh chàng gặp phải biến cố cũng khiến bạn diễn cặp cùng anh trong phim - Trương Tịnh Nghi, người được dân tình ghép đôi nhiệt tình nhất với Trần Phi Vũ ở ngoài đời cũng rơi vào tầm ngắm của cư dân mạng. 

Hậu drama Trần Phi Vũ, netizen xót xa khi chứng kiến Trương Tịnh Nghi xuất hiện với ánh mắt thất thần - Ảnh 2
Trương Tịnh Nghi xuất hiện với ánh mắt thất thần tại sân bay - Ảnh: Internet

Trong khi bộ ảnh quảng bá cho phim điện ảnh Vương Cân Cân, Người Mà Tôi Đã Đánh Mất Hai Lần của Trương Tịnh Nghi chụp cùng tình màn ảnh mới Đàn Kiện Thứ còn chưa hết hot, mới đây cô nàng khiến fan lo lắng khi xuất hiện với ánh mắt thất thần có đôi chút muốn rơi nước mắt. 

Mặc dù Trương Tịnh Nghi đã che chắn vô cùng kỹ càng, nhưng vẫn dễ dàng nhìn ra, trạng thái của nữ diễn viên không được tốt, đặc biệt là ánh mắt chất chứa đầy u buồn, muộn phiền. Thậm chí, khi xem đoạn video hoàn chỉnh, không cắt ghép, có cư dân mạng còn phát hiện trong một khoảnh khắc nào đó, Trương Tịnh Nghi đã rơm rớm nước mắt và phải cố kìm lại. 

Hậu drama Trần Phi Vũ, netizen xót xa khi chứng kiến Trương Tịnh Nghi xuất hiện với ánh mắt thất thần - Ảnh 3Hậu drama Trần Phi Vũ, netizen xót xa khi chứng kiến Trương Tịnh Nghi xuất hiện với ánh mắt thất thần - Ảnh 4

Tuy chưa rõ thực hư nguyên nhân gì đã khiến Trương Tịnh Nghi "bất ổn" như vậy, nhưng thân là người hâm mộ, ai nấy cũng đều tỏ ra đau lòng cho thần tượng. Đáng nói hơn cả, có một vài netizen còn mạnh dạn suy đoán rằng việc này có liên quan tới lùm xùm gần đây của Trần Phi Vũ. 

 

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