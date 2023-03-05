Nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến dân tình mãn nhãn sau nghi vấn mang thai với Hoàng Cảnh Du

Sao quốc tế 05/03/2023 07:35

Cư dân mạng không khỏi trầm trồ trước những hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba đã tham dự sự kiện của 1 nhãn hàng tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đã tham dự sự kiện của 1 nhãn hàng tại Thượng Hải (Trung Quốc). Cụ thể, nữ diễn viên diện bộ váy gợi cảm, ôm sát cơ thể giúp cô khoe trọn vòng eo thon thả cùng đôi gò bồng đảo quyến rũ. Những hình ảnh tại sự kiện mới đây thêm một lần nữa chứng minh tin đồn nàng tiểu hoa đang mang thai là hoàn toàn sai sự thật. Trước ống kính, mỹ nhân Tân Cương khiến người hâm mộ thổn thức với nhan sắc đỉnh cao, vượt chuẩn nữ thần.

Nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến dân tình mãn nhãn sau nghi vấn mang thai với Hoàng Cảnh Du - Ảnh 1Nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến dân tình mãn nhãn sau nghi vấn mang thai với Hoàng Cảnh Du - Ảnh 2Nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến dân tình mãn nhãn sau nghi vấn mang thai với Hoàng Cảnh Du - Ảnh 3Nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến dân tình mãn nhãn sau nghi vấn mang thai với Hoàng Cảnh Du - Ảnh 4Nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến dân tình mãn nhãn sau nghi vấn mang thai với Hoàng Cảnh Du - Ảnh 5Nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến dân tình mãn nhãn sau nghi vấn mang thai với Hoàng Cảnh Du - Ảnh 6Nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến dân tình mãn nhãn sau nghi vấn mang thai với Hoàng Cảnh Du - Ảnh 7

Trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba khiến dư luận xôn xao trước tin đồn đang mang thai với nam diễn viên Hoàng Cảnh Du. Thêm vào đó, việc "mỹ nhân Tân Cương" vắng bóng thời gian dài không đóng phim mới, đồng thời vắng bóng tại các sự kiện thảm đỏ danh giá suốt 8 tháng càng khiến cư dân mạng nghi ngờ tin đồn có cơ sở. Thông tin này ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của người đẹp xứ Trung.

Xuất hiện trong một sự kiện quảng cáo cho nhãn hàng vào đầu tháng 3, Địch Lệ Nhiệt Ba đã chính thức lên tiếng về lý do nữ diễn viên ở ẩn. Cô nàng giãi bày với người hâm mộ về khoảng thời gian làm việc mệt mỏi vì lịch trình dày đặc, khiến cô không thể có cuộc sống riêng cho mình.

"Hoạt động suốt 6 năm không ngừng nghỉ, tôi cảm thấy mệt mỏi và cần có khoảng thời gian nghỉ ngơi. Sau 8 tháng, tôi đã nạp lại năng lượng và giờ đây tôi đang có tâm trạng cực kỳ thoải mái", Địch Lệ Nhiệt Ba chia sẻ trước truyền thông. Với phát ngôn thẳng thắn, nữ diễn viên đã ngầm phủ nhận tin đồn ở ẩn vì mang thai.

Tiết lộ lý do 'mỹ nhân Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba tạm ngưng đóng phim trong 8 tháng

Tiết lộ lý do 'mỹ nhân Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba tạm ngưng đóng phim trong 8 tháng

Sau lùm xùm tin đồn mang thai với Hoàng Cảnh Du, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ xuất hiện trong sự kiện quảng cáo cho nhãn hàng nữ diễn viên làm người đại diện.

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