Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị đặt lên 'bàn cân so sánh' bởi điều này

Sao quốc tế 28/02/2023 07:38

Mới đây, một bài viết được đăng tải lên mạng xã hội có liên quan đến hai diễn viên nổi tiếng Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba đã nhận sự quan tâm của khán giả.

Mới đây, một bài viết được đăng tải lên mạng xã hội có liên quan đến hai diễn viên nổi tiếng Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba đã nhận sự quan tâm đặc biệt của khán giả.

Cụ thể, một cư dân mạng đã đặt ra câu hỏi: "Hai nữ cường trong truyện của Cửu Lộ Phi Hương, Thẩm Ly của Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai và Kỷ Vân Hoà của Ngự Giao Ký do Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai, rốt cuộc ai 'công' hơn?"

Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị đặt lên 'bàn cân so sánh' bởi điều này - Ảnh 1

Ngay sau đó, chủ đề trên đã thu hút số lượng lớn cư dân mạng vào tương tác. Bên cạnh đó, người hâm mộ của hai nghệ sĩ nổi tiếng đã tạo ra một cuộc bàn tán vô cùng rầm rộ trong suốt nhiều giờ. Thậm chí, có người còn nói rằng phần bình luận chắc có thể viết thành mấy quyển tiểu thuyết, truyện dài rồi.

Với những "mọt" truyện yêu thích những tác phẩm của Cửu Lộ Phi Hương hẳn không còn xa lạ với hai nhân vật Thẩm Ly và Kỷ Vân Hòa. Hai nàng nữ cường này đã được Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba hóa thân vô cùng xuất sắc trong tác phẩm của mình. 

Với Ngự Giao Ký, nàng mỹ nhân Tân Cương đã khiến khán giả vô cùng bất giờ với ngoại hình và phong thái rất cuốn hút, cùng phần trình diễn mãn nhãn. Còn ở Dữ Phượng Hành, với loạt hình ảnh và video hậu trường được hé lộ, dân tình đang rất kỳ vọng vào màn biến hóa thần sầu của Triệu Lệ Dĩnh trong lần tái hợp với Lâm Canh Tân này.

Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị đặt lên 'bàn cân so sánh' bởi điều này - Ảnh 2

Ngoài bộ "Dữ Phượng Hành" đã quay xong, Triệu Lệ Dĩnh còn có thêm một phim điện ảnh nữa đang ghi hình là "Hổ Lang Chi Lộ", hợp tác cùng Tiêu Ương. Với đề tài tội phạm, phim hướng tới sẽ tham gia tranh các giải thưởng uy tín trong tương lai. 

Trong khi đó, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn là người làm việc chăm chỉ, đóng phim quanh năm. Khi không tham gia diễn xuất, nữ diễn viên cũng dự sự kiện quảng cáo cho gần 30 thương hiệu mà cô làm người đại diện. Hiện tại, mỹ nhân Tân Cương còn tác phẩm Công tố viên tinh anh, An Lạc truyện chờ lên sóng. Các dự án được kỳ vọng mang đến thành công cho Địch Lệ Nhiệt Ba. Sau khi được đôn lên hàng nữ chính, cô vẫn chưa có vai diễn nào gây ấn tượng.

Triệu Lệ Dĩnh chuyển hình đóng phim điện ảnh, liệu có 'vượt mặt' được Dương Mịch, Lưu Diệc Phi?

Triệu Lệ Dĩnh chuyển hình đóng phim điện ảnh, liệu có 'vượt mặt' được Dương Mịch, Lưu Diệc Phi?

Từ một ngôi sao bị chê bai nhiều về ngoại hình, diễn xuất non tay và chỉ hợp đóng phim thị trường, Triệu Lệ Dĩnh vài năm qua đã có bước chuyển mạnh trong sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Địch Lệ Nhiệt Ba sao hoa ngữ sao châu á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lệ Dĩnh chuyển hình đóng phim điện ảnh, liệu có 'vượt mặt' được Dương Mịch, Lưu Diệc Phi?

Triệu Lệ Dĩnh chuyển hình đóng phim điện ảnh, liệu có 'vượt mặt' được Dương Mịch, Lưu Diệc Phi?

Triệu Lệ Dĩnh để lộ tạo hình tóc ngắn lạ mắt trong dự án phim mới, dân tình 'đứng ngồi không yên'

Triệu Lệ Dĩnh để lộ tạo hình tóc ngắn lạ mắt trong dự án phim mới, dân tình 'đứng ngồi không yên'

Lý do Triệu Lệ Dĩnh vô cùng 'mát tay' trong việc chọn kịch bản, thành công đi liền với thành tích đáng nể

Lý do Triệu Lệ Dĩnh vô cùng 'mát tay' trong việc chọn kịch bản, thành công đi liền với thành tích đáng nể

'Tiểu Lưu Diệc Phi' Vương Sở Nhiên thay thế Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia dự án phim lớn, hứa hẹn lấn lướt Triệu Lộ Tư?

'Tiểu Lưu Diệc Phi' Vương Sở Nhiên thay thế Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia dự án phim lớn, hứa hẹn lấn lướt Triệu Lộ Tư?

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục dính loạt tin đồn ảnh hưởng đến danh tiếng là 'âm mưu' của Gia Hành

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục dính loạt tin đồn ảnh hưởng đến danh tiếng là 'âm mưu' của Gia Hành

Địch Lệ Nhiệt Ba gia nhập đoàn phim mới trong năm 2023, quyết 'đập tan' tin đồn mang thai với Hoàng Cảnh Du?

Địch Lệ Nhiệt Ba gia nhập đoàn phim mới trong năm 2023, quyết 'đập tan' tin đồn mang thai với Hoàng Cảnh Du?

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 3 giờ 16 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 46 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 26 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới