Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị đặt lên 'bàn cân so sánh' bởi điều này

Cụ thể, một cư dân mạng đã đặt ra câu hỏi: "Hai nữ cường trong truyện của Cửu Lộ Phi Hương, Thẩm Ly của Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai và Kỷ Vân Hoà của Ngự Giao Ký do Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai, rốt cuộc ai 'công' hơn?".

Mới đây, một bài viết được đăng tải lên mạng xã hội có liên quan đến hai diễn viên nổi tiếng Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba đã nhận sự quan tâm đặc biệt của khán giả.

Ngay sau đó, chủ đề trên đã thu hút số lượng lớn cư dân mạng vào tương tác. Bên cạnh đó, người hâm mộ của hai nghệ sĩ nổi tiếng đã tạo ra một cuộc bàn tán vô cùng rầm rộ trong suốt nhiều giờ. Thậm chí, có người còn nói rằng phần bình luận chắc có thể viết thành mấy quyển tiểu thuyết, truyện dài rồi.

Với những "mọt" truyện yêu thích những tác phẩm của Cửu Lộ Phi Hương hẳn không còn xa lạ với hai nhân vật Thẩm Ly và Kỷ Vân Hòa. Hai nàng nữ cường này đã được Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba hóa thân vô cùng xuất sắc trong tác phẩm của mình.

Với Ngự Giao Ký, nàng mỹ nhân Tân Cương đã khiến khán giả vô cùng bất giờ với ngoại hình và phong thái rất cuốn hút, cùng phần trình diễn mãn nhãn. Còn ở Dữ Phượng Hành, với loạt hình ảnh và video hậu trường được hé lộ, dân tình đang rất kỳ vọng vào màn biến hóa thần sầu của Triệu Lệ Dĩnh trong lần tái hợp với Lâm Canh Tân này.

Ngoài bộ "Dữ Phượng Hành" đã quay xong, Triệu Lệ Dĩnh còn có thêm một phim điện ảnh nữa đang ghi hình là "Hổ Lang Chi Lộ", hợp tác cùng Tiêu Ương. Với đề tài tội phạm, phim hướng tới sẽ tham gia tranh các giải thưởng uy tín trong tương lai.

Trong khi đó, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn là người làm việc chăm chỉ, đóng phim quanh năm. Khi không tham gia diễn xuất, nữ diễn viên cũng dự sự kiện quảng cáo cho gần 30 thương hiệu mà cô làm người đại diện. Hiện tại, mỹ nhân Tân Cương còn tác phẩm Công tố viên tinh anh, An Lạc truyện chờ lên sóng. Các dự án được kỳ vọng mang đến thành công cho Địch Lệ Nhiệt Ba. Sau khi được đôn lên hàng nữ chính, cô vẫn chưa có vai diễn nào gây ấn tượng.