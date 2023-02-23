Địch Lệ Nhiệt Ba gia nhập đoàn phim mới trong năm 2023, quyết 'đập tan' tin đồn mang thai với Hoàng Cảnh Du?

Sự việc bắt đầu từ bức ảnh được lan truyền trong đó Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện tại sân bay với áo khoác rộng, phần eo phình to hơn bình thường làm dấy lên tin nữ diễn viên đã mang thai. Bên cạnh đó, còn có phóng viên giải trí gửi lời chúc mừng nam diễn viên Hoàng Cảnh Du "sớm thăng chức". Tuy nhiên, sau đó cả hai phía Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du đã lên tiếng đính chính và quyết định khởi kiện những kẻ tung tin đồn thất thiệt.

Trước đó, từ khóa " Địch Lệ Nhiệt Ba mang thai" trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội Weibo, với hơn 10 triệu lượt xem. Bên cạnh đó, những nội dung liên quan tới chuyện tình cảm của cô và tài tử Hoàng Cảnh Du cũng được công chúng quan tâm.

Mới đây, trên mạng đã lan truyền thông tin cho biết Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ vào đoàn làm phim mới vào tháng 3 này. Dự án phim mới của nàng mỹ nữ Tân Cương có tên Kiếm Sắc Và Hoa Hồng.

Kiếm Sắc Và Hoa Hồng được cho là bộ phim sẽ góp phần giúp Địch Lệ Nhiệt Ba chuyển hình thành công. Nguyên nhân là bởi đạo diễn của phim là người đã làm nên thành công của Sư Đồ Hành Giả trước đó. Ông là người Hồng Kông và có rất nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, bên cạnh đó khán giả cũng lo ngại phong cách làm phim Hồng Kông sẽ không được lòng khán giả Đại lục.

Với việc tham gia Kiếm Sắc Và Hoa Hồng, khán giả mong đợi Địch Lệ Nhiệt Ba có thể gặt hái thành công lớn. Ngoài ra, Kim Thế Giai cũng là nam diễn viên có diễn xuất tốt từng thành công với Lạp Tội Đồ Giám năm 2022. Khán giả đang rất mong đợi màn hợp tác của hai ngôi sao này. Tuy nhiên, hiện tại phía Địch Lệ Nhiệt Ba và Kim Thế Giai vẫn chưa xác nhận sẽ tham gia Kiếm Sắc Và Hoa Hồng.

Hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba có hai dự án phim chờ lên sóng là Công Tố Tinh Anh và An Lạc Truyện. Trong đó, Công Tố Tinh Anh đánh dấu bước chuyển hình của nàng tiểu hoa với vai nữ chính trong một bộ phim chính kịch. Vốn được kỳ vọng sẽ lên sóng vào năm 2022, tuy nhiên đến tận thời điểm này Công Tố Tinh Anh vẫn phải nằm kho chờ xếp lịch.