Địch Lệ Nhiệt Ba gia nhập đoàn phim mới trong năm 2023, quyết 'đập tan' tin đồn mang thai với Hoàng Cảnh Du?

Sao quốc tế 23/02/2023 07:15

Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền thông tin cho biết Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ vào đoàn làm phim mới vào tháng 3 này.

Trước đó, từ khóa "Địch Lệ Nhiệt Ba mang thai" trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội Weibo, với hơn 10 triệu lượt xem. Bên cạnh đó, những nội dung liên quan tới chuyện tình cảm của cô và tài tử Hoàng Cảnh Du cũng được công chúng quan tâm.

Sự việc bắt đầu từ bức ảnh được lan truyền trong đó Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện tại sân bay với áo khoác rộng, phần eo phình to hơn bình thường làm dấy lên tin nữ diễn viên đã mang thai. Bên cạnh đó, còn có phóng viên giải trí gửi lời chúc mừng nam diễn viên Hoàng Cảnh Du "sớm thăng chức". Tuy nhiên, sau đó cả hai phía Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du đã lên tiếng đính chính và quyết định khởi kiện những kẻ tung tin đồn thất thiệt.

 Địch Lệ Nhiệt Ba gia nhập đoàn phim mới trong năm 2023, quyết 'đập tan' tin đồn mang thai với Hoàng Cảnh Du? - Ảnh 1

Mới đây, trên mạng đã lan truyền thông tin cho biết Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ vào đoàn làm phim mới vào tháng 3 này. Dự án phim mới của nàng mỹ nữ Tân Cương có tên Kiếm Sắc Và Hoa Hồng. 

Kiếm Sắc Và Hoa Hồng được cho là bộ phim sẽ góp phần giúp Địch Lệ Nhiệt Ba chuyển hình thành công. Nguyên nhân là bởi đạo diễn của phim là người đã làm nên thành công của Sư Đồ Hành Giả trước đó. Ông là người Hồng Kông và có rất nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, bên cạnh đó khán giả cũng lo ngại phong cách làm phim Hồng Kông sẽ không được lòng khán giả Đại lục.

Địch Lệ Nhiệt Ba gia nhập đoàn phim mới trong năm 2023, quyết 'đập tan' tin đồn mang thai với Hoàng Cảnh Du? - Ảnh 2

Với việc tham gia Kiếm Sắc Và Hoa Hồng, khán giả mong đợi Địch Lệ Nhiệt Ba có thể gặt hái thành công lớn. Ngoài ra, Kim Thế Giai cũng là nam diễn viên có diễn xuất tốt từng thành công với Lạp Tội Đồ Giám năm 2022. Khán giả đang rất mong đợi màn hợp tác của hai ngôi sao này. Tuy nhiên, hiện tại phía Địch Lệ Nhiệt Ba và Kim Thế Giai vẫn chưa xác nhận sẽ tham gia Kiếm Sắc Và Hoa Hồng.

Hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba có hai dự án phim chờ lên sóng là Công Tố Tinh Anh và An Lạc Truyện. Trong đó, Công Tố Tinh Anh đánh dấu bước chuyển hình của nàng tiểu hoa với vai nữ chính trong một bộ phim chính kịch. Vốn được kỳ vọng sẽ lên sóng vào năm 2022, tuy nhiên đến tận thời điểm này Công Tố Tinh Anh vẫn phải nằm kho chờ xếp lịch.

Sau tin đồn mang thai với Hoàng Cảnh Du, Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị nên duyên với 'gà cưng' Vu Chính trong dự án có đề tài cảnh sát tội phạm

Sau tin đồn mang thai với Hoàng Cảnh Du, Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị nên duyên với 'gà cưng' Vu Chính trong dự án có đề tài cảnh sát tội phạm

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án hiện đại Lợi Kiếm Hoa Hồng tạm định diễn viên chính là Địch Lệ Nhiệt Ba và 'gà cưng' của Vu Chính, dự kiến khai máy vào cuối tháng 3 tới.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba sao hoa ngữ sao châu á phim của Địch Lệ Nhiệt Ba Kiếm Sắc Và Hoa Hồng

TIN LIÊN QUAN

Sau tin đồn mang thai với Hoàng Cảnh Du, Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị nên duyên với 'gà cưng' Vu Chính trong dự án có đề tài cảnh sát tội phạm

Sau tin đồn mang thai với Hoàng Cảnh Du, Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị nên duyên với 'gà cưng' Vu Chính trong dự án có đề tài cảnh sát tội phạm

Hậu tin đồn tình cảm với Địch Lệ Nhiệt Ba, Hoàng Cảnh Du bị vợ cũ tố 'bí mật kết hôn và ly hôn'

Hậu tin đồn tình cảm với Địch Lệ Nhiệt Ba, Hoàng Cảnh Du bị vợ cũ tố 'bí mật kết hôn và ly hôn'

Không phải Hoàng Cảnh Du, nam thần này mới là người được Địch Lệ Nhiệt Ba chọn để đi chơi ngày Valentien

Không phải Hoàng Cảnh Du, nam thần này mới là người được Địch Lệ Nhiệt Ba chọn để đi chơi ngày Valentien

Hậu nghi vấn mang thai, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị 'đào' lại quá khứ từng bắt nạt bạn diễn

Hậu nghi vấn mang thai, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị 'đào' lại quá khứ từng bắt nạt bạn diễn

Điểm mặt những sao nữ có tạo hình mỹ nữ Tây vực xinh đẹp nhất màn ảnh Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba nhan sắc xuất thần

Điểm mặt những sao nữ có tạo hình mỹ nữ Tây vực xinh đẹp nhất màn ảnh Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba nhan sắc xuất thần

Địch Lệ Nhiệt Ba bỗng có hành động khó hiểu giữa lúc bị đồn thổi mang thai con Hoàng Cảnh Du

Địch Lệ Nhiệt Ba bỗng có hành động khó hiểu giữa lúc bị đồn thổi mang thai con Hoàng Cảnh Du

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 5 giờ 17 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới