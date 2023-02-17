Hậu tin đồn tình cảm với Địch Lệ Nhiệt Ba, Hoàng Cảnh Du bị vợ cũ tố 'bí mật kết hôn và ly hôn'

Sao quốc tế 17/02/2023 17:35

Mới đây, Vương Vũ Hinh - vợ cũ của Hoàng Cảnh Du bất ngờ lên tiếng thừa nhận từng kết hôn nhưng đã ''đường ai nấy đi'' khi được hỏi về mối quan hệ với nam diễn viên.

Sau khi Địch Lệ Nhiệt Ba có động thái cứng rắn khởi kiện gần 30 người phỉ báng, bôi nhọ đời tư của cô, sáng 11/2, Hoàng Cảnh Du cũng lên tiếng về những tin đồn tình ái ồn ào với mỹ nhân Tân Cương.

Phía Hoàng Cảnh Du cho biết thông tin nam diễn viên có con với Địch Lệ Nhiệt Ba là "cực kỳ xúc phạm, bôi nhọ danh dự và hình ảnh nghệ sĩ trắng trợn". Để triệt để bác bỏ đàm tiếu của dư luận, công ty quản lý quyết định khởi kiện những người đăng tải và lan truyền tin tức sai sự thật về đời tư của Hoàng Cảnh Du.

Hậu tin đồn tình cảm với Địch Lệ Nhiệt Ba, Hoàng Cảnh Du bị vợ cũ tố 'bí mật kết hôn và ly hôn' - Ảnh 1

Trong một livestream mới đây, Vương Vũ Hinh - vợ cũ của Hoàng Cảnh Du bất ngờ lên tiếng thừa nhận từng kết hôn nhưng đã ''đường ai nấy đi'' khi được hỏi về mối quan hệ với tài tử Hạnh Phúc Trong Tầm Tay.

Tuy nhiên, người hâm mộ của nam diễn viên lại bày tỏ sự nghi ngờ và không ngừng để lại bình luận khiếm nhã, xúc phạm. Do đó, Vương Vũ Hinh đã livestream để tung loạt bằng chứng như giấy đăng ký ly hôn và xác nhận ly hôn nhằm xác thực cặp đôi từng là vợ chồng.

Hậu tin đồn tình cảm với Địch Lệ Nhiệt Ba, Hoàng Cảnh Du bị vợ cũ tố 'bí mật kết hôn và ly hôn' - Ảnh 2

Trước đó, Vương Vũ Hinh được công chúng biết đến với tư cách là vợ cũ của Hoàng Cảnh Du. Theo nguồn tin từ truyền thông xứ Trung, cô đã trải một cuộc hôn nhân nhiều nước mắt với nam diễn viên nổi tiếng sinh năm 1992. Cô từng lên tiếng tố cáo tài tử họ Hoàng là người bạc tình, vũ phu, thường xuyên bạo hành, đánh đập vợ không thương tiếc dẫn đến mức cả hai phải ly hôn.

Hậu tin đồn tình cảm với Địch Lệ Nhiệt Ba, Hoàng Cảnh Du bị vợ cũ tố 'bí mật kết hôn và ly hôn' - Ảnh 3Hậu tin đồn tình cảm với Địch Lệ Nhiệt Ba, Hoàng Cảnh Du bị vợ cũ tố 'bí mật kết hôn và ly hôn' - Ảnh 4

Vào khoảng thời gian tháng 11/2018, hàng loạt tin đồn về việc Hoàng Cảnh Du bí mật kết hôn, đánh đập vợ không thương tiếc gây xôn xao mạng xã hội. Trước sức ép của dư luận, nam diễn viên lên tiếng thừa nhận từng hẹn hò và đã chia tay trong hòa bình với Vương Vũ Hinh, nhưng lại không đề cập tới việc cả hai đã kết hôn hay chưa.

Cho tới thời điểm hiện tại, phía Hoàng Cảnh Du vẫn chưa lên tiếng phản hồi về vụ việc này.

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