Tiết lộ lý do 'mỹ nhân Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba tạm ngưng đóng phim trong 8 tháng

"Trước đây tôi làm việc suốt ngày đêm, không có thời gian dành cho cuộc sống riêng. Mọi người làm việc một tuần đã mong tới ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, nhưng tôi hoạt động suốt 6 năm không ngừng nghỉ. Do đó, tôi cảm thấy mệt mỏi và cần có khoảng thời gian để nạp lại năng lượng. Bây giờ tôi đang ở trạng thái cực kỳ tốt", Địch Lệ Nhiệt Ba chia sẻ.

Mới đây, Sina đưa tin Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện trong sự kiện quảng cáo cho nhãn hàng nữ diễn viên làm người đại diện. Chương trình gây chú ý vì đây là lần đầu mỹ nhân Tân Cương giao lưu với khán giả sau khi vướng tin mang thai. Trong sự kiện, "mỹ nhân Tân Cương" đã lên tiếng cho biết, cô đối mặt với nhiều tin đồn không chính xác, ảnh hưởng tới đời tư trong suốt thời gian "ở ẩn". Nguyên nhân chính khiến cô tạm ngưng các hoạt động là bởi kiệt sức do lịch làm việc quá dày.

Nữ diễn viên cũng chia sẻ trong thời gian xin nghỉ, cô gặp đủ loại tin đồn vu khống, nhưng Nhiệt Ba không lo lắng, chỉ chú tâm nghỉ ngơi dưỡng sức để có thể tiến tới tương lai tốt đẹp hơn.

Sắp tới, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ nhiều hoạt động nghệ thuật như quảng cáo sản phẩm, tham gia phim truyền hình mới. Theo nguồn tin trong giới, nữ diễn viên sẽ đóng vai nữ chính trong phim Lợi kiếm hoa hồng, đóng cặp với tài tử Kim Thế Giai. Ngoài ra, Địch Lệ Nhiệt Ba còn quảng bá cho hai tác phẩm chuẩn bị lên sóng là Công tố tinh anh và An Lạc truyện.

Từ tháng 6/2022, Địch Lệ Nhiệt Ba gần như biến mất khỏi giới giải trí sau khi hoàn thành bộ phim Công tố tinh anh. Cô ít tham gia sự kiện thương mại, từ chối xuất hiện trên thảm đỏ các chương trình cuối năm. Người đẹp cũng không tham gia Fashion Week tại châu Âu diễn ra vào tháng 3, dù đây là sự kiện lớn có thể nâng tầm ảnh hưởng của Nhiệt Ba. Địch Lệ Nhiệt Ba bị đưa tin đang mang thai với nam diễn viên Hoàng Cảnh Du. Theo tin đồn, nữ diễn viên có con vào tháng 10/2022 và phải nghỉ ngơi để tránh lộ bụng bầu.

Việc bị hàng chục blogger đưa tin sai lệch trong thời gian ngắn ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của người đẹp. Ngày 10/2, nữ diễn viên thông báo khởi kiện 31 cá nhân và 23 công ty có những bài viết bôi nhọ danh dự, xâm phạm hình ảnh cô từ năm 2021.

Địch Lệ Nhiệt Ba là nữ diễn viên, người mẫu và ca sĩ người Trung Quốc. Cô phát triển sự nghiệp diễn xuất với nhiều vai diễn đáng chú ý trong các phim truyền hình như: "Vườn sao băng", "Hoa Thiên Cốt", "Lưỡi dao tình nhân", "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa", "Lạc mạc thần thoại", "Quân Vương Bất Diệt" và "Trần Tình Lệnh". Cô cũng được biết đến với khả năng đa tài khi tham gia đóng phim, ca hát, làm người mẫu và cũng là một người dẫn chương trình.