Tiêu Chiến bất ngờ 'bị ghét bỏ' vì lý do giống Địch Lệ Nhiệt Ba

Là đỉnh lưu lượng đình đám trong Cbiz, Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba đều rất cẩn thận khi để lộ đời tư trước cánh truyền thông.

Sau thành công của Trần Tình Lệnh hợp tác cùng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vươn lên hàng đỉnh lưu lượng của Cbiz. Sở hữu ngoại hình điển trai, tính cách tốt khiến giá trị thương mại, độ nổi tiếng của anh chàng không ngừng tăng lên. Tiêu Chiến cũng được biết đến là một trong những sao nam có nhiều người hâm mộ nhất thời điểm hiện tại.

Mới đây, một paparazzi nổi tiếng đã bám theo Tiêu Chiến suốt một ngày trời để săn tin. Tuy nhiên, chàng mỹ nam Trần Tình Lệnh đã khiến người kia tức giận vì chẳng chờ được tin sốt dẻo nào cả. “Ngoài công việc, ăn uống, về nhà anh ta còn có thể làm gì khác không?”, paparazzi này tức giận lên tiếng “tố khổ”.

Ngay sau đó, tin tức này vừa đưa ra đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của rất đông cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông đối với những tay săn tin quyết định chọn Tiêu Chiến làm mục tiêu. Có thể nói, anh chàng là một trong những “trai ngoan” điển hình của Cbiz với đời tư sạch bóng scandal. Tính cách Tiêu Chiến cũng rất vui vẻ hòa đồng và cực kỳ thân thiện với người hâm mộ.

Trường hợp của Tiêu Chiến khiến nhiều người không khỏi nhớ đến Địch Lệ Nhiệt Ba. Trước đó, cũng có rất nhiều cánh săn tin bày tỏ sự buồn bã khi theo dõi nàng mỹ nữ Tân Cương cả ngày nhưng chẳng thu được tin tức gì quan trọng cả. Cuộc sống của cô nàng cũng chỉ gói gọn trong việc đi làm, đi ăn, đi chơi cùng trợ lý... Bên cạnh đó, là đỉnh lưu lượng đình đám trong Cbiz, Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba đều rất cẩn thận khi để lộ đời tư trước cánh truyền thông.

'Tiểu Lưu Diệc Phi' Vương Sở Nhiên thay thế Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia dự án phim lớn, hứa hẹn lấn lướt Triệu Lộ Tư? Vương Sở Nhiên hiện đang là một trong những nữ diễn viên nhận được sự quan tâm lớn của công chúng sau thành công của bộ phim Nghe Nói Em Thích Tôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tieu-chien-bat-ngo-bi-ghet-bo-vi-ly-do-giong-dich-le-nhiet-ba-560262.html