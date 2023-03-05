Tần Lam xuất hiện công khai sau tin tức hẹn hò với Ngụy Đại Huân, chứng minh nhan sắc 'gừng càng già càng cay'

Sao quốc tế 05/03/2023 10:50

Ở độ tuổi U45, vóc dáng của mỹ nhân đình đám Tần Lam không hề thua kém trước dàn sao nữ trẻ hiện giờ.

Gần đây, Tần Lam đã tham dự sự kiện của 1 nhãn hàng tại Thượng Hải (Trung Quốc). Mỹ nhân Diên Hy Công Lược gây xao xuyến nhờ nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ ở tuổi 44. Trong bộ váy trắng thướt tha, người đẹp khoe trọn vòng eo nhỏ gọn đáng kinh ngạc. Ở độ tuổi U45, vóc dáng của mỹ nhân đình đám không hề thua kém trước đàn em.

Tần Lam xuất hiện công khai sau tin tức hẹn hò với Ngụy Đại Huân, chứng minh nhan sắc 'gừng càng già càng cay' - Ảnh 1Tần Lam xuất hiện công khai sau tin tức hẹn hò với Ngụy Đại Huân, chứng minh nhan sắc 'gừng càng già càng cay' - Ảnh 2Tần Lam xuất hiện công khai sau tin tức hẹn hò với Ngụy Đại Huân, chứng minh nhan sắc 'gừng càng già càng cay' - Ảnh 3Tần Lam xuất hiện công khai sau tin tức hẹn hò với Ngụy Đại Huân, chứng minh nhan sắc 'gừng càng già càng cay' - Ảnh 4

Trước đó, Tần Lam nhiều lần bị bắt gặp đi chơi riêng với "đàn em" Ngụy Đại Huân ở Tam Á, Bắc Kinh... Hồi cuối tháng 12, cặp nghệ sĩ đứng chung trên sân khấu lễ trao giải Liên hoan phim Truyền hình Toàn quốc nhưng không có bất cứ sự tương tác nào. Yêu người đàn ông kém 10 tuổi, gu thời trang của Tần Lam trở nên trẻ trung, cá tính hơn. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ với khán giả những hình ảnh đời thường.

Theo 163, Tần Lam và Ngụy Đại Huân bén duyên khi đóng phim Bác sĩ Đường, năm 2022.

Tần Lam xuất hiện công khai sau tin tức hẹn hò với Ngụy Đại Huân, chứng minh nhan sắc 'gừng càng già càng cay' - Ảnh 5

Tần Lam gia nhập làng giải trí năm 2001, được chú ý sau phim Hoàn Châu Cách Cách phần 3. Cô được giới chuyên môn, khán giả đánh giá tích cực về diễn xuất qua Phong Vân 2, Sở Hán truyền kỳ, Tân một thoáng mộng mơ... Năm 2018, tên tuổi cô lên tầm cao mới với vai hoàng hậu Phú Sát trong Diên Hy Công Lược. Năm 2019, cô nhận nhiều lời khen ngợi về cả diễn xuất lẫn nhan sắc trong Trách em quá xinh đẹp. Gần đây, cô tham gia Dân Sơ kỳ nhân truyện, Cuộc sống lý trí...

Ngụy Đại Huân hoạt động trong showbiz với vai trò nghệ sĩ trực thuộc JYP Entertainment. Anh từng gây chú ý với một vai trong Nhật ký Tô Phi, sau đó là Thời gian để yêu, Tình yêu vượt qua ngàn năm, Cuộc hoán đổi dưới ánh trăng... và trở nên hot trong làng giải trí. Năm 2016, sau khi cùng Lý Thấm tham gia show thực tế Chúng ta yêu nhau đi, phát sóng trên Đài vệ tinh Giang Tô, anh được quan tâm nhiều hơn. Sau kết thúc hợp đồng với JYP, anh tự mở công ty riêng. Anh từng bị đồn hẹn hò Dương Mịch.

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